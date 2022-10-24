Что делать на Алтае в ноябре

Туристы со всего мира в восторге от этого уголка России. Основной поток туристов приходится на лето, но Алтай можно посещать круглый год. Уникальный природный ландштафт порадует вас и осенью, и зимой. "Рамблер" расскажет, почему стоит поехать на Алтай в ноябре.

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Кто-то назовет ноябрь унылым, зато вы никогда больше не увидите его таким свободным от туристов. Вы удивитесь тишине, которая царит здесь в это время. Да и природа вовсе не такая безрадостная, как может показаться на первый взгляд. В бесконечных степях и тайге видеются курганы, а высокие скалы величественно возвышаются над деревьями.

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Что посмотреть на Алтае

Одним из самых интересных меест считается археологический комплекс «Тархатинские мегалиты», который находится в 70 км. от границы с Монголией. Это место называют Алтайским Стоунхэнджем, который построили скифы.

Обязательно стоит посетить урочище Кызыл-Чин, которое еще называют радужными горами. Желтые, красные, коричневые слои смешиваются с фиолетовыми и черными вкраплениями и создают впечатление путешествия по другой планете.

Затем проследуйте к жемчужине Алтая – Телецкому озеру. Там вы сможете насладиться живописными картинами настоящей горной осени. Бурые скалы, чуть поблекшие ели и сосны в снегу. Ноябрь в Горном Алтае прекрасно подойдет для экскурсий и осмотра достопримечательностей.

социальные сети, водопад

Не забудьте посетитить Красные ворота – скалы, которые нависают над извилистой дорогой и по-настоящему пугают путешественников. Красный цвет скалам придает наличие в минералах красной ртути, а в ноябре этот контраст выглядит еще более ярким.

Следующее место, куда стоит отправиться, это водопад Учар. Добраться до него сложно, но результат стоит того. Учар считается самым большим каскадным водопадом в Горном Алтае, высота падения составляет 160 метров.

Поклонникам острых впечатлений стоит доехать до перевала Кату-Ярык. Это точка с самыми красивыми пейзажами – синяя река, красивейшие водопады и отвесные скалы – все это можно увидеть свысока.

социальные сети, перевал

Пять причин поехать на Алтай в ноябре

Ноябрь только кажется непрезентабельным месяцем для путешествий, зато он раскроет вам брутальную красоту Горного Алтая. На фоне побуревших степей и коричневых скал особенно выгодно смотрится хвойная тайга, бирюзовые реки и чистейшее небо.

Все достопримечательности вы будете изучать в одиночестве, а даже привычные места удивят отсутствием туристов.

Это прекрасное время, чтобы насладиться единством с природой и побыть наедине с собой. Никто не будеет торопить вас!

Погода в разных районах Горного Алтая совершенно разная, поэтому важно запастись теплой одеждой и предвкушать красивые кадры.

Цены на проживание и стоимость туров значительно ниже, чем летом!