«Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара

Россия — необъятная страна с уникальной природой и неповторимыми памятниками архитектуры. Одним из самых красивых и интересных регионов является Самарская область, по площади не уступающая некоторым европейским государствам. Ее еще называют сердцем России из-за выгодного географического положения, так как до региона можно добраться из любой точки страны. Кроме того, контуры области на карте напоминают очертание сердца.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Ежегодно регион посещают более одного миллиона туристов. Корреспондент «Вечерней Москвы» Анастасия Харламова в рамках спецпроекта «Путешествуем ВМесте» посетила столицу региона Самару, чтобы выяснить, как можно интересно отдохнуть в нашей стране.

Видео дня

День первый. «Вертолетка», набережная Волги, Жигулевский пивоваренный завод

Мой самолет в Самару вылетел в 08:10 из Домодедова. Время полета — 1 час 45 минут. В аэропорту Курумоч нашу туристическую группу встретил местный гид. Все три дня были полностью распланированы. Путешествие началось с обзорной поездки до Самары, так как местный аэропорт находится в 35 километрах от города. Из окна автобуса я любовалась удивительной природой области.

Дорога от аэропорта до центра Самары заняла примерно 40 минут, за это время можно добраться на такси или личном автомобиле. На автобусах с пересадкой, на которых также можно доехать до города, дорога заняла бы 1,5 часа. Кстати, цены на проезд на общественном транспорте невысокие — в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро поездка стоит 35 рублей при оплате наличными и 32 рубля банковской картой. А на маршрутках — 38 рублей. За такси же придется отдать примерно 1200–1500 рублей.

С площади можно спуститься к набережной Волги по широким лестницам. Там расположились концертная площадка и фонтаны. Со смотровой площадки открывается незабываемый вид на Волгу, от которого просто захватывает дух.

Второй экскурсионный день подошел к концу, и мы отправились в следующий город региона. Там вас ждет традиционный подарок для читателей «Вечерней Москвы»!