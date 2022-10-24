«Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара

Россия — необъятная страна с уникальной природой и неповторимыми памятниками архитектуры. Одним из самых красивых и интересных регионов является Самарская область, по площади не уступающая некоторым европейским государствам. Ее еще называют сердцем России из-за выгодного географического положения, так как до региона можно добраться из любой точки страны. Кроме того, контуры области на карте напоминают очертание сердца.
Ежегодно регион посещают более одного миллиона туристов. Корреспондент «Вечерней Москвы» Анастасия Харламова в рамках спецпроекта «Путешествуем ВМесте» посетила столицу региона Самару, чтобы выяснить, как можно интересно отдохнуть в нашей стране.
Мой самолет в Самару вылетел в 08:10 из Домодедова. Время полета — 1 час 45 минут. В аэропорту Курумоч нашу туристическую группу встретил местный гид. Все три дня были полностью распланированы. Путешествие началось с обзорной поездки до Самары, так как местный аэропорт находится в 35 километрах от города. Из окна автобуса я любовалась удивительной природой области.
Дорога от аэропорта до центра Самары заняла примерно 40 минут, за это время можно добраться на такси или личном автомобиле. На автобусах с пересадкой, на которых также можно доехать до города, дорога заняла бы 1,5 часа. Кстати, цены на проезд на общественном транспорте невысокие — в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро поездка стоит 35 рублей при оплате наличными и 32 рубля банковской картой. А на маршрутках — 38 рублей. За такси же придется отдать примерно 1200–1500 рублей.
С площади можно спуститься к набережной Волги по широким лестницам. Там расположились концертная площадка и фонтаны. Со смотровой площадки открывается незабываемый вид на Волгу, от которого просто захватывает дух.
Второй экскурсионный день подошел к концу, и мы отправились в следующий город региона. Там вас ждет традиционный подарок для читателей «Вечерней Москвы»!
Самара подарила мне за два дня незабываемые впечатления. Хотелось бы теперь вернуться сюда летом, чтобы покататься на пароме по Волге, отдохнуть на ее берегу с палатками и посетить Музей-усадьбу писателя Алексея Толстого.