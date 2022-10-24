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47 минут назад

В прошлом году в путешествия по стране отправились 56 миллионов россиян

Парламентская газета

В прошлом году 56 миллионов человек приняли участие во внутреннем туризме, что составило 90 процентов от допандемийного 2019 года. Об этом сказала член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева («Единая Россия») на круглом столе комитета на тему «Туристический сезон 2022 года в Российской Федерации. Новые реалии и вызовы».

В 2021 году в путешествия по стране отправились 56 млн россиян
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Депутат привела основные данные доклада, подготовленного ранее Ростуризмом, который был упразднен указом президента 20 октября, и функции которого перешли Минэкономразвития.

В 2021 году 56 миллионов человек приняли участие во внутреннем туризме. «Эта цифра на 90 процентов восстановилась к уровню 2019 года и в полтора раз превысила показатели 2020 года. Прогноз на текущий год: опираясь на цифры Ростуризма, говорим о 61 миллионе человек», — сказала депутат.

Оборот отрасли в 2021 году составил более 3,6 триллиона рублей, превысив доковидный показатель 2019 года на 1 триллион. В 2022-м прогнозируется повышение оборота до 3,9 триллиона, добавила Салаева.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко отметила, что в современных условиях нужно уделять особое внимание внутреннему туризму. «Если мы говорим о летней кампании, что большая часть российских туристов путешествует на небольшие расстояния, в соседние регионы», — сказала она. По ее мнению, потенциалом для роста числа поездок может стать развитие туристских маршрутов в прилегающих другу к другу регионах.

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