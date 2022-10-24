Видеоэкскурсии на жестовом языке подготовили в Кисловодске

«В съемках 30-минутных видеоэкскурсий участвовали экскурсовод Евгений Оборский и переводчик русского жестового языка Ирина Абрамова. Большую часть времени в кадре они находятся рядом, чтобы слабослышащие и глухие зрители тоже могли узнать больше о Кисловодске и его достопримечательностях. Этим вносится вклад в создание безбарьерной среды для людей, имеющих инвалидность по слуху», — пояснила Киргуева.