Видеоэкскурсии на жестовом языке подготовили в Кисловодске

В Кисловодске сняли пять видеоэкскурсий по курортному городу для зрителей с ограниченными возможностями здоровья. Все ролики сопровождаются сурдопереводом.
«Работа над подготовкой видеоэкскурсий шла четыре месяца, удалось снять пять видеосюжетов с сопровождением на русском жестовом языке. Экскурсии посвящены Национальному парку „Кисловодский“, историческому центру города, основным музеям, памятникам природы, окрестностям города. Сурдоперевод позволяет познакомить с бальнеологическим курортом людей с ограничениями по слуху», —сообщила ТАСС руководитель культурно-просветительского центра «Свет Надежды» Наира Киргуева.
Проект «Кисловодск: ожившая история» разработан культурно-просветительским центром при поддержке правительства Ставрополья. Видеооператору и режиссеру монтажа Дмитрию Бондареву удалось показать один из крупнейших курортов Ставрополья с земли и с воздуха.
«В съемках 30-минутных видеоэкскурсий участвовали экскурсовод Евгений Оборский и переводчик русского жестового языка Ирина Абрамова. Большую часть времени в кадре они находятся рядом, чтобы слабослышащие и глухие зрители тоже могли узнать больше о Кисловодске и его достопримечательностях. Этим вносится вклад в создание безбарьерной среды для людей, имеющих инвалидность по слуху», — пояснила Киргуева.
Отмечается, что показывать видеоэкскурсии будут на окружном телеканале «Кавказ24». Все сюжеты также выложены в открытый доступ в интернете.
Сейчас команда проекта готовит серию видеоэкскурсий по Ессентукам, Железноводску, Минеральным Водам и Пятигорску.