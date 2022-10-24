Названы популярные направления для путешествий по РФ в ноябре

Большая часть россиян планирует отправиться на ноябрьские праздники в Москву и Санкт-Петербург. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили аналитики направления «Туту ж/д билеты».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Самым популярным направлением является Москва — Санкт-Петербург. По данному направлению приобретается 13,4 процента железнодорожных билетов внутри страны, а средний чек находится на уровне 3134 рублей в одну сторону. На втором месте направление Москва — Нижний Новгород со средним чеком 1813 рублей за один билет. Еще одним популярным маршрутом является Москва — Казань, а за билет необходимо заплатить в среднем 3035 рублей.

Из зарубежных направлений наиболее востребованы маршруты Москва — Минск и Санкт-Петербург — Минск. Средний чек в данном направлении составляет примерно 3,1 тысячи рублей в одну сторону.