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2 часа назад

Благоустройство исторической части в Арзамасе планируется завершить в 2024 году

Нижегородская правдаиещё 1

Благоустройство исторической части в Арзамасе Нижегородской области планируется завершить в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин, отвечая на вопросы подписчиков ВКонтакте. Преображение города завершится одновременно с запуском трассы М 12 в 2024 году. Точная дата пока не уточняется.

Благоустройство исторической части в Арзамасе завершится в 2024 году
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

«В целом благоустройство исторической части города планируются завершить в 2024 году, когда будет запущено движение по трассе М 12 Москва – Казань. Совсем скоро наш Арзамас станет новым, комфортным туристическим центром», — отметил глава региона.

В данный момент в Арзамасе реставрируют Соборную площадь с прилегающими территориями и улицу Карла Маркса. Уже завершились работы в доме Белянинова, Парке культуры и отдыха им. А. П. Гайдара, площади 1 Мая, а также капитальный ремонт двух зданий железнодорожных вокзалов.

«Во всей исторической части города осуществлялись реконструкция инженерных сетей и устройство ливневой канализации, начали восстанавливать фасады», — добавил Глеб Никитин.

Город преобразился за последние 4 года, с 2018.

«Город уже сейчас заметно преобразился. Помню свои впечатления от Арзамаса 4 года назад и могу сказать, что изменений очень много! Особенно заметно по объектам благоустройства», — заключил губернатор.

Отдых в России,Глеб Никитин,
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