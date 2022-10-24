Благоустройство исторической части в Арзамасе завершится в 2024 году

Благоустройство исторической части в Арзамасе Нижегородской области планируется завершить в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин, отвечая на вопросы подписчиков ВКонтакте. Преображение города завершится одновременно с запуском трассы М 12 в 2024 году. Точная дата пока не уточняется.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

«В целом благоустройство исторической части города планируются завершить в 2024 году, когда будет запущено движение по трассе М 12 Москва – Казань. Совсем скоро наш Арзамас станет новым, комфортным туристическим центром», — отметил глава региона.

В данный момент в Арзамасе реставрируют Соборную площадь с прилегающими территориями и улицу Карла Маркса. Уже завершились работы в доме Белянинова, Парке культуры и отдыха им. А. П. Гайдара, площади 1 Мая, а также капитальный ремонт двух зданий железнодорожных вокзалов.

«Во всей исторической части города осуществлялись реконструкция инженерных сетей и устройство ливневой канализации, начали восстанавливать фасады», — добавил Глеб Никитин.

Город преобразился за последние 4 года, с 2018.