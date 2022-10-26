Усадьба Деда Мороза открывает новый сезон

Московская резиденция Деда Мороза 1 ноября открывает новый сезон. Для гостей подготовили новые локации, экскурсии и мастер-классы.

Фото: Mos.ru Mos.ru

На территории усадьбы откроется «Терем волшебства». Это здание в виде огромного почтового ящика, похожего на тот, через который дети отправляют новогодние послания. Здесь можно увидеть предметы из сказок, познакомиться с процессом производства шоколадных конфет, а также пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

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Основной экскурсионной программой в новом сезоне станут «Приключения под Новый год». Их участникам предстоит совершить путешествие во времени, чтобы отыскать зиму. По сюжету в преддверии 2023 года месяцы календаря перепутались и разбежались по разным уголкам усадьбы. Гостям нужно будет встретить их в каждой комнате трех теремов, выполнить интересные задания и вернуть месяцы на места.

Для посетителей постарше в усадьбе разработали вечерний квест «Тайна новогоднего огонька». Благодаря ему гостям откроется таинственная и полная загадок история. Продуманный сценарий командной игры впечатлит даже самых опытных и взыскательных участников. Их будут ждать неожиданные сюжетные повороты, непредсказуемые задания и интересная развязка программы.

Кроме того, детям и их родителям предлагают поучаствовать в полюбившемся многим мультимедийном квесте «Игрушечное королевство “Щелкунчика”». Участникам предстоит пройти несколько игровых локаций: «Чудо-машину Дроссельмейера», «Игрушечную почту», «Крысиный побег», «Чулан чудес», «Осаду Марципанового замка», «Тронный зал». Интерактивные инсталляции создадут в игре фантастическую атмосферу.

Для тех, кто решит отправиться в «Путешествие по сказочной тропе», в этом году обновили сценарий и добавили несколько сюрпризов. А еще в московской резиденции работает волшебная мастерская — там можно научиться украшать имбирные пряники, расписывать красками фигурку Деда Мороза или колокольчик.