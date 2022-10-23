Зачем ехать в глубинку и что там можно встретить

Про «тамбовского волка» слышали практически все. Про «холерный бунт» на тамбовщине – некоторые. И уж единицы знает вот о таком смешном факте: в 1911 году по тамбовским дорогам проехал первый автомобиль, а второй в город привезли только 5 лет спустя. Про Мичуринск среднестатистическому москвичу известно и того меньше. Однако, посетить эти города стоит. Зачем? Об этом «Мосленте» рассказала Марина Старчикова —энтузиаст туристического бизнеса, запустившая более 20 турпроектов, среди которых отели, гостиницы и новый маршрут для тех, кто хочет познакомиться с российской глубинкой. Ниже — ее монолог.

Фото: Мослента Мослента

Как появилась идея возить туристов по российской глубинке

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Туристического маршрута «Мичуринск — Тамбов» по сути никогда раньше не было. Подобные вещи вообще сами по себе не формируются — все везде придумано человеком.

Когда мы начинаем работать над проектом, самое главное для нашей команды — представить какое-то место так, чтобы люди полюбили там отдыхать.

В пригородном лесу Тамбова, где мы открыли парк-отель PLES, так было исторически. На выходные сюда приезжали все: зимой — кататься на лыжах, летом — наслаждаться природой. В моем детстве здесь стояла стекляшка, где делали чебуреки. За ними выстраивалась очередь из детей и взрослых, раскрасневшихся после катания на лыжах. Помню шипящие чебуреки и чай в граненом стакане. Все, кто родом из этой местности, пригородный лес очень любят.

В какой-то момент мы подумали: а почему бы не создать здесь что-то? Изначально хотели сделать ресторан. Нам предложили приобрести заброшенное здание профилактория, за него не могли выплатить какой-то кредит. Мы сказали: «Вообще класс», — и купили его. Для ресторана такая большая территория оказалась излишней, и это было толчком к созданию парк-отеля. Нам это место напомнило Юрмалу с ее сосновым лесом. Мы взяли архитектора оттуда, все задумки были с его подачи. Мы хотели вписаться в местность, сохранить этот сосновый дух, поэтому и архитектура у нас вышла минималистичная — с философией сохранения каждого дерева.

В Мичуринск нас позвал один энтузиаст, который хотел превратить его в туристический классный город. Мы очень эмоциональные, и история человека с большой энергией и желанием что-то сделать нам откликнулась. Там мы построили гостиницу Gerasimov, тоже на заброшенном участке.

Затем мы решили соединить эти истории и рассказать, что есть такие города в России, как Мичуринск и Тамбов. В XVIII-XIX веках это было очень находчивый и предприимчивый край. Здесь есть такое место — Ивановка, где композитор Рахманинов написал все свои значимые произведения. В мае-июне там очень красиво цветет сиреневый лес. Подобных мест в области очень много. Всего за раз не показать, но во время путешествия получается рассказать об основных.

Сейчас очень актуально узнавать регионы с гастрономической точки зрения. Для меня, например, путешествия складываются из того, было ли мне вкусно. Мы хотим показать, что в Тамбовской области земля рождает качественные продукты. Пытаемся делать меню, где используем местные деликатесы, пробуем, делаем какие-то эксперименты

Как австрийцы помогли тамбовскому туризму

Я сама из Тамбовской области, для меня работа над этим туром — в том числе и личная история. До пандемии к нам приезжала делегация австрийцев, и я разговорилась с одним из ее представителей. Сказала ему, что очень люблю Австрию и австрийские горнолыжные курорты — Кицбюэль, Лех. Говорю: «Вот было бы круто у вас там отель сделать!». А он мне говорит: «В Австрии сделают австрийцы, а вам надо любить свою землю». Для меня эти слова, вроде бы очевидные, показали путь.

Мы и до этого работали по России. Но в тот момент ко мне пришло осознание, что самое ценное — это создавать что-то на своей земле. Все равно все эти поговорки «где родился, там и пригодился» — народные мудрости. Никуда от этого не денешься. Жить можно везде, но я ощущаю, что моя малая родина для меня — родной край.

Как правильно искать гидов

Когда думаешь над маршрутом, не нужно смотреть интернет. Ищи горожанина, который любит свой город и покажет тебе его. Программа нашего тура под это заточена. Все наши гиды только местные, мы находим и обучаем их сами. Маршрут мы «раскопали» и создали своими руками. Я считаю, что каждый город достоин такого посещения. Это как с человеком — можно зацепить его за какую-то тему, и он раскроется. А если подойти поверхностно, то и не поймешь, что в нем интересного.

И Мичуринск, и Тамбов смотреть увлекательно. Причем Мичуринск, на мой взгляд, с исторической точки зрения даже выигрышнее. Он купеческий, очень хорошо сохранившийся, со своими памятниками истории и культуры. В Тамбове очень классно именно отдохнуть в экологичной обстановке — заземлиться, сходить в бассейн, вкусно покушать, поваляться и почитать книжку.

Я вообще не понимаю, что люди делают дома. У меня нет опции «лежать».

Каждое утро в шесть утра я уже бегаю в лесу. Наступает два дня выходных — мы с семьей садимся в машину и едем. Куда-то на три дня, куда-то на пять дней. Мои дети, наверное, самые большие прогульщики в школе. Но так жизнь становится насыщеннее и интереснее. И логистика у нашего тура быстрая — за день-два ты много смотришь. Вообще туризм — это для активных людей.

Проехав от Мичуринска до Тамбова, можно получить представление о культурном коде российской глубинки. Когда видишь в малых городах что-то классное, то срабатывает эффект неожиданности. В эпоху автоматизации всех процессов человек человеку может дать только одно — эмоции. Нужно думать, чем удивлять. В этом плане наш тур очень эмоционален, это наша фишка.

Как отличить туристические места от нетуристических

Есть места раскрученные и есть нераскрученные. Если ходить по Мичуринску и рассматривать город, то замечаешь, что у зданий нет псевдофасадов — практически все они остались с XVIII-XIX веков. У города же никогда не было денег. Потом в Мичуринске можно реально увидеть, как живет глубинка. Ну, потому что съездил в Суздаль, съездил в Плес, а куда еще? Суздаль — классное местечко, но оно, на мой взгляд, потеряло свою аутентичность. Это уже больше Диснейленд, туристический аттракцион. А вот именно бытие, — как люди одеты, как они живут, — такое, на мой взгляд, интересно.

Безусловно, у всех людей запросы разные. Кто-то хочет культуру и старину, а кто-то едет в Дубай, который я, кстати, терпеть не могу. Для меня самая глубокая истина — в природе. Для кого-то нет. Но в любом случае о местах нужно рассказывать и говорить, чтобы человек почитал и подумал: «А мне интересно». Кто-то пропустит мимо, но кого-то это может затронуть. С местами, повторюсь, как с людьми — не бывает интересных и неинтересных, нужно просто их подсветить и повернуть нужной стороной.

Как дать возможность бизнесу создать что-то значимое

Я считаю, что и у Мичуринска, и у Тамбова есть отложенный спрос. Мы ведь любим эти города, значит, их есть за что любить. Туризм в первую очередь зависит не от памятников и объектов инфраструктуры.

Всегда запоминаются люди. Даже если взять времена пандемии — города были мертвые, неживые. Смысл всему придает человек.

Поэтому наша основная задача — быть гостеприимными. После поездки может запомниться даже официант в ресторане. Место играет по-другому, когда через свою любовь и отношение люди показывают тебе город в новых красках.

Благодаря нашему маршруту в Мичуринск и Тамбов поехали гости. Мы старались встречать их, как своих близких, это наша философия. Одни посетители сказали: «Нам так понравилось у вас! А что еще есть?». Мы недавно запустили направление в Муром, и теперь они поедут к нам туда. То есть новый город они открывают через нас.

Конечно, Тамбовскую область нужно развивать инфраструктурно, чтобы здесь была комфортная среда для жизни. Это должна быть совместная работа бизнеса и государства. С туристической точки зрения тоже — надо создавать информационные центры, карты города, музеи. В Мичуринске, к примеру, должен быть музей хлеба. Из города Козлова (нынешний Мичуринск — «Мослента») хлеб шел к столу государя! Эти темы нужно «доставать». Мы занимаемся этим как инициаторы, но эта работа в долгую, инвестиционная и затратная по времени. Это же касается и любого другого региона.

В итоге единственное, что бизнес после себя может оставить, — это нечто социально значимое. Сейчас много промышленных предприятий тоже думают о создании музеев и делают какие-то добрые дела. Есть идея сделать круглый стол проекта «Тактики и практики» на базе Мичуринска, пригласить ребят, которые уже реализовали свои инициативы в Суздале, Абрау-Дюрсо и других «намоленных» местах.

Как путешествуют москвичи

Москвичам в Москве тесно. В столице ты обычно работаешь, там очень много энергии. Из Москвы нужно ехать в регионы заземляться, а из регионов в Москву — вдохновляться. Если взять нас, 90 процентов наших гостей в Мичуринск и Тамбов приезжают из столицы. Была даже статистика, что процентов 65 путешествующих по России — это москвичи, на втором месте — петербуржцы, и остальные уже из других городов-миллионников. В любом регионе страны, кроме, возможно, Карелии, туристы — это в основном столичные жители.

Москва — она разношерстная, в ней очень много приезжих. Но кто в основном едет в Москву? Люди с запросом, уже родившиеся с большим запасом энергии. Человек амбициозный, у которого все в жизни складывается, как правило, в регионе не остается. У него есть запрос на культуру, на лучшее образование, на больший заработок.

Мне кажется, москвич — человек более продвинутый. Поэтому столичный гость, как правило, более начитанный, много путешествующий. Для меня туристы из Москвы — одна из наиболее интересных аудиторий, с ними происходит взаимное просвещение и обогащение. Есть задача соответствовать их запросам и опережать их, для меня это вызов.

Как решить главную проблему путешественников

В вопросе путешествий есть огромная проблема дефицита информации. Например, если собраться в Великий Новгород – гида просто нет. Не пошлого, «википедийного» гида, а именно человека, который может показать место глазами горожанина. А ведь именно через такой взгляд от людей, знающих самые «сладкие» места, можно развивать туризм.

Об этом почему-то никто не пишет. В свое время я даже хотела сделать платформу, где забиваешь город, а у тебя сразу появляется маршрут, составленный местными. Среди туристов 20-30 лет, ищущих в путешествиях именно лайфстайл, а не университетский подход, это было бы очень востребовано.

Как люди создают инфраструктуру городов

Туристическую инфраструктуру городов создают люди. Возьмем, к примеру, Плес. Туда можно добраться только через Владимир, плюс очень много времени потратишь на МКАДе.

В Плес нельзя просто так взять и приехать из-за кривоватой логистики. Но когда-то у продюсера Бокова был запрос от энтузиастов «раскрутить» этот город. Там сделали фестиваль Тарковского, собрали интеллигенцию, элиту. Организатор скупил все домики и сделал из них гостевые дома. Так город превратили в мекку. Безусловно, в Плесе есть своя красота — река, например. Но люди-то едут смотреть не на реку.

Как быть путешественнику, если ехать некуда

Если у корабля есть курс, какой бы ни был шторм и ветер, главное — держаться этого курса. Точно не нужно метаться. Можно где-то поужаться, но должна быть глобальная идея. В том числе эта идея должна идти от государства.

Очень здорово, что власти обратили на туризм внимание. Конечно, эта сфера имеет экономическое значение. Но развитие туризма — это и огромная просветительская деятельность, и взращивание патриотизма и гордости за свою страну, и экологическое воспитание. От этой задачи ни в коем случае не нужно отступать. Пусть даже нет больших инвестиций и больших возможностей. Туризм — не вопрос денег. Если ты турист, ты всегда будешь путешествовать, даже внутри своего региона. Взять, к примеру, наш лес — здесь столько зелени, озер, палатки, трекинговый маршрут, ходи не хочу.

Во всех странах мира в первую очередь стараются развивать внутренний туризм. К поездкам нужно приучать с детства. Например, финны отдыхают на своей потрясающей природе, у них очень развита культура путешествий по стране. То же самое в США. А Россия — это кладезь, в плане природы мы уникальная страна. Если мы хотим развиваться как нация, то туризму быть. Его нужно поддерживать, несмотря ни на что. Тяжелые времена проходят, приходят хорошие. Вопрос в том, как мы это хорошее встретим.