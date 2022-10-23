Названы самые красивые парки Москвы для осенних прогулок

Жители и гости российской столицы осенью в городских парках могут полюбоваться природой и понаблюдать за жизнью птиц, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: Мир24 Мир24

Любителям длинных прогулок понравится в музее-заповеднике «Царицыно». В этом парке можно пройтись по Большому проспекту – это его главная аллея. Она находится внутри старинных лип с густыми кронами.

Для осенних прогулок хорошо подходит Измайловский парк. На аллее Большого Круга можно полюбоваться всеми оттенками желтой листвы.

Нескучный сад идеален для романтических свиданий, ведь в этом парке есть «Аллея влюбленных». Здесь можно назначить свидание, а потом спуститься к Пушкинской набережной и полюбоваться старинными каменными мостами.

Тем, кто любит активный отдых, для прогулок следует отправиться в парк «Сокольники». Там есть тропа здоровья протяженностью почти 3 км. Кроме того, в парке растет 770 видов деревьев и 800 кустарников.

В парке «Северное Тушино» и летом, и зимой можно наблюдать за жизнью животных. Там можно встретить синиц, белок, поползней и лазоревку.