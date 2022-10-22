Дорогой льна: эксперт о новом туристическом маршруте в России

В России появится новый туристический маршрут по историческим местам, связанным с продажей и производством льна. Какие города объединит проект «Льняная дорога», в чем его задача и как он будет реализовываться? Об этом телеканалу «МИР 24» рассказал профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Кирилл Рожков.

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- Давайте начнем с самой идеи проекта. Как она возникла и почему именно лен был выбран краеугольным камнем?

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Кирилл Рожков: Идея проекта – это одна из идей Фонда развития малых исторических городов, возглавляемого Юрием Шегольковым. Один из нескольких проектов, который направлен на поддержку и развитие малых исторических городов России через туризм. Этот проект – фактически проект зонтичного брэндинга. Он был предложен Фондом развития малых исторических городов Высшей школе бизнеса. И глава школы Валерий Сергеевич Катькало поддержал фонд ресурсами Высшей школы бизнеса, которых не хватало фонду для того, чтобы масштабировать этот проект на большое количество городов, которые в нем участвуют. Всего планируется вовлечь в этот проект около 70 городов Центрального и Северо-Западного округа России, Ярославской, Смоленской, Тверской, Новгородской областей. И интеллектуальных ресурсов самого фонда не хватает для того, чтобы поднять весь проект. Поэтому Высшая школа бизнеса стала партнером этого проекта и своими экспертными, интеллектуальными ресурсами поддерживает фонд в этом проекте.

Почему именно лен стал основной темой проекта? Потому что до революции, как ни странно, не пшеница, а лен был основной экспортной статьей России. И очень много льняных производств дореволюционных сохранилось, многие были разрушены. Но некоторые сохранились до сих пор. И задача привлечения внимания к этой части культурно-исторического наследия России важна и с точки зрения развития туризма, который сейчас в данных условиях переориентируется на внутренний рынок. И с точки зрения повышения внимания к этой отрасли производства, которая может получить новый импульс развития, благодаря проекту, в связи с туризмом и дальше как самостоятельная отрасль промышленности.

- Вы уже начали говорить о том, как и где будет пролегать льняная дорога. Насколько она длинной будет, сколько километров? И можно поточнее, где она все-таки пройдет?

Кирилл Рожков: Допустим, первые несколько городов – это города Ярославской области – Тутаев, Переславль-Залесский, в Смоленской области – Вязьма и Гагарин, в Тверской области – Рамешки и Бежецк. Сама дорога – это понятие образное. Это не значит, что турист за одну поездку должен будет пройти весь маршрут. Это значит, что города, объединенные темой льна, могут быть посещены за несколько поездок. То есть у нее нет физической продолжительности, у нее есть только города-участники, которые могут быть предметом поездки, нескольких поездок. Могут быть скомбинированы несколько городов в одну поездку. И длина ее измеряется количеством городов, которые в нее входят, но не километрами, которые может пройти турист.

- А что предлагается этим участникам? И как будете строить?

Кирилл Рожков: Строиться она будет как совокупность туристических маршрутов. Турмаршрут может охватывать, как я уже сказал, несколько городов. И смысл самого проекта в том, чтобы как можно больше городов охватить этим маршрутом. И охватить этим брендом, который в общем чем-то напоминает Золотое Кольцо. И разработка турмаршрута состоит в том, чтобы найти наиболее привлекательные для посетителей точки в каждом из городов, связанном с темой льна, и не очень связанным, но интересные для посещения, которые могли бы заполнить время пребывания туриста в городе. И возможно скомпоновать какие-то города в один турмаршрут. Таким образом, его варианты могут быть локальными, то есть он может проходить весь внутри одного города в рамках одной поездки, а может одна поездка охватывать два и более города в зависимости от того, насколько они близко друг к другу расположены. Может ли их турист охватить за одно посещение, за одну поездку. Но и, конечно, стоимость.

Далее, этот турмашрут, комбинация этих аттракций, достопримечательностей городов, комбинация самих городов должна быть, конечно, предметом промоушна, продвижения. Без того, чтобы широкая публика узнала о том, куда она может поехать и что интересного может увидеть, невозможно привлечь туристов. Продвижение – это очень важный элемент проекта. Причем продвижение должно быть и в медийной среде, то есть всеми доступными каналами коммуникаций, которые могут служить увеличению узнаваемости, популярности. Некоторые города просто неизвестны, это забытое наследие. И вот эти коммуникации, продвижение, они послужат тому, что многие россияне вспомнят забытое. И обязательно для того, чтобы турмаршрут работал, нужно, чтобы в городах гостей встречали хозяева. Для этого совершаются полевые экспедиции в города. В рамках которых проверяется готовность объектов показа, то есть достопримечательности, которые можно посмотреть. Готовность людей, которые могут их показать, о них рассказать. Проверяется готовность объектов инфраструктуры, таких как рестораны, коллективные средства размещения, гостиницы. И по результатам всех этих исследований будут отобраны первые кандидаты льняной дороги, города, которые войдут в этот маршрут. И те точки контакта, те достопримечательности и объекты, которые внутри каждого города будут достойны внимания туристов.

- Очень важный вопрос, сколько будет стоить льняная дорога? И насколько это экономически выгодный проект?

Кирилл Рожков: Стоимость можно с двух позиций рассматривать. Во-первых, первая очевидная целевая аудитория этого проекта – это конечно посетители. И сколько будет стоить посещение города для них – это первая важная составляющая экономической части проекта. Стоимость будет колебаться. Чем дальше город, к примеру, от Москвы, тем дороже будет посещение этого города.

Стоимость посещения объектов внутри города тоже может быть разной. Ну допустим, первые наши исследования показали, что посещение тех городов, которые я перечислил, будет стоить от 2,5 до 4 тысяч рублей одна поездка. В каких случаях стоимость увеличивается, и дальше возникает вопрос, поедут ли люди, готовы ли будут заплатить эти деньги. И это тоже надо будет тестировать на целевых аудиториях через специальные опросы, которые мы запускаем после Нового года для того, чтобы понять объем рынка – сколько людей будет готово посетить города, входящие в этот проект.

- И когда, на ваш взгляд, россияне смогут отправиться в путешествие по льняной дороге?