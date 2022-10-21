Как на автобусе добраться из Вологды в Москву?

У поездок бывают разные цели. Кто-то едет в другой город на заработки, кто-то на учебу, а кто-то для новых впечатлений. Вы запланировали посетить другой город? ООО «Автолидер» предлагает удобный маршрут Череповец-Вологда-Ярославль-Москва.

Фото: Вологда.рф Вологда.рф

Расписание автобусов:

В 21:00 автобус отправляется из первоначальной точки маршрута (автовокзал Череповца, ул. М. Горького, 44).

В 23:10 автобус отправление с автовокзала Вологды (пл.Бабушкина, 10), в 01:50 – в Ярославль (автовокзал, Московский просп., 80А,). В 6 утра пассажир будет в Москве (автовокзал Северные Ворота).

2. Автобус Москва-Вологда-Череповец ежедневно:

В 21:00 с московского автовокзала Северные Ворота автобус отправляется и пребывает в 01:15 в Ярославль (автовокзал, Московский просп., 80А), в 04:00 – в Вологду (автовокзал, пл. Бабушкина, 10). И в 06:00 пассажир приедет в Череповец (автовокзал, ул. М. Горького, 44).

Также ходят дополнительные автобусы в 13:00 из Москвы и 15:10 из Вологды. Дни следования необходимо уточнить по телефону диспетчерской службы 89216866006 (с 08:00 до 20:00).

Дополнительно ООО «Автолидер» предлагает экскурсионные туры по доступным ценам из Вологды и Череповца по Вологодской области, в Москву, Санкт-Петербург, Ярославль и другие замечательные города нашей страны.

Куда бы вы ни поехали, ООО «Автолидер» обеспечит безопасную поездку и качественный сервис, который включает в себя:

· Обязательный технический осмотр автобуса перед каждым отправлением.

· Ежедневное медицинское освидетельствование водителей.

· Наличие автобусов с мягкими комфортабельными креслами.

· Установка в большинстве автобусов WI-FI и USB-розеток.

· Оборудование техники системой комфортного микроклимата.