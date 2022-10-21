Уфа стала одним самых популярных маршрутов в России

Уфа замкнула десятку самых популярных маршрутов для путешествий в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на специалистов компании OneTwoTrip, которые проанализировали данные о бронированиях со стороны пользователей и определили самые востребованные направления для поездок в грядущем месяце.
Также в десятку вошли Минеральные Воды, Калининград, Казань, Екатеринбург, Махачкала и Новосибирск. Самыми распространенными маршрутами среди внутренних авианаправлений стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.