Уфа стала одним самых популярных маршрутов в России

Уфа замкнула десятку самых популярных маршрутов для путешествий в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на специалистов компании OneTwoTrip, которые проанализировали данные о бронированиях со стороны пользователей и определили самые востребованные направления для поездок в грядущем месяце.