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1 час назад

Рост внутреннего турпотока в России может достичь 5% в 2022 году

Парламентская газета

По итогам 2022 года внутренний туристический поток прогнозируется на уровне 59,5 миллиона человек. Об этом в открытом диалоге в Совете Федерации 20 октября рассказал гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.

Рост внутреннего турпотока в России может достичь 5% в 2022 году
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

В прошлом году внутренний турпоток в России вырос в полтора раза по сравнению с 2020 годом, когда на этот показатель существенно влияли ограничения из-за пандемии. Турпоток внутри страны в 2021 году достиг 56,5 миллиона человек, а в этом прогнозируется на уровне 59,5 миллиона человек, что выше на пять процентов, сообщил Сергей Суханов.

Большинство россиян — 60 процентов — предпочитают пляжный отдых. Остальные 40 процентов приходится на оздоровительно-культурный, экологический, познавательный и горнолыжный туризм, добавил глава «Туризм.РФ».

Номерной фонд страны, по словам Сергея Суханова, составляет 758 тысяч единиц, из которых классифицирована, то есть прошла оценку, только половина.

Созданная в 2020 году корпорация «Туризм.РФ» совместно с российскими регионами занимается мастер-планированием территории страны, формированием туристических кластеров, инвестированием в создание инфраструктуры, расчетом будущих турпотоков.

Отдых в России,Сергей Суханов,Совет Федерации,
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