"Путь Реки": вдоль Волги появится новый турмаршрут

В этом году десятки волонтёров губернии за несколько месяцев прошли больше 300 км по территории национального парка "Самарская Лука", сделали свыше 9 тысяч фотографий пейзажей и троп, смонтировали фильмы и создали творческие работы – картины и эскизы, посвящённые природе этих уникальных мест. Участники девяти экспедиций, продолжавшихся с перерывами с мая по август, исследовали пеший круговой маршрут в Жигулях, следуя за ходом волжской излучины. Энтузиастов экологического туризма объединил региональный проект "Путь Реки". Sovainfo.ru узнала у его кураторов, что станет итогом длительных походов и изучения троп.

Фото: СОВА СОВА

Маршрут в красках

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Авторы и кураторы проекта "Путь Реки" Татьяна Суркова и Пётр Якубсон в октябре представили промежуточные итоги многочисленных экспедиций по национальному парку. Они воплотились в выставке творческих работ участников исследовательских походов, которая так и называется - "Путь Реки" (0+). Экспозиция открылась в самарском центре современной культуры "Нулевая комната" по адресу: Ленинградская, 77. Она посвящена созданию пешего кругового маршрута в Жигулях. В представленных эскизах и картинах отразились впечатления волонтёров от путешествий по Самарской Луке.

- На выставке можно увидеть больше десяти работ художников, бродивших с нами по тропам Луки и выразивших свои впечатления в самых разных визуальных формах, - поделилась Татьяна Суркова. - Например, привлекает внимание мозаика-триптих "Сердце каменных гор". Это живое напоминание о лете и о речных берегах. Камни можно потрогать и переложить по-своему. Пройти этот красочный "Путь Реки" можно до 23 октября.

Иди за рекой

Идти вслед за рекой и проложить пеший круговой маршрут по территории национального парка "Самарская Лука" - одна из целей проекта "Путь Реки". Как говорят авторы идеи, итогом исследования существующих троп станет их объединение в маршрут по Жигулям с дальнейшим его обустройством – маркировкой локаций и установкой указателей, аншлагов и информационных щитов.

- Пеший маршрут по Самарской Луке следует за Волгой, повторяя ее причудливый изгиб. Кольцевая тропа растягивается на 230 километров. Ее необходимо сделать доступной для жителей и гостей региона, продумать путь и навигацию, - считает Пётр Якубсон. - Идея "пешей кругосветки" родилась из желания сделать природу Самарской Луки ближе. Сделать возможным находиться в ней, наблюдать, безопасно отдыхать, не нарушая при этом первозданной красоты. Мы хотим, чтобы неподготовленные туристы могли пройти по заповеднику. Да, есть несколько популярных оборудованных локаций - Каменная чаша, Молодецкий курган, но есть и много других, мелких живописных троп, много неизведанного и неоткрытого.

Как рассказал Пётр, проект планируется реализовать в несколько этапов. Первый – это проектирование маршрута. Участники экспедиций прошли весь путь, обозначенный на карте, и зафиксировали существующие природные тропинки, достопримечательности и места, которые могут быть опасны для туристов. Они отметили возможные места ночёвок и разведения костров. Маршрут проходит через населённые пункты, находящиеся на побережье Самарской Луки. Среди них - Рождествено, Выползово, Подгоры, Гаврилова Поляна, Ширяево, Солнечная Поляна, Зольное, Бахилова Поляна, Бахилово, Жигулевск, Яблоневый Овраг, Большая Рязань, Малая Рязань, Богатырская Слобода, Брусяны, Мордова, Лбище, Винновка, Терновое.

- Мы прошли по кругу через всю Самарскую Луку. Некоторые места пришлось исключить. Например, сначала хотели идти через Переволоки, но потом выяснилось, что лучше - через Большую Рязань. По большей части выдуманный маршрут совпал с реальным. Дальше коррективы будем вносить после согласования с нацпарком, чтобы в итоге наш "Путь Реки" стал его официальным маршрутом. Он предполагается в виде GPS-трека, который можно будет пройти по навигатору.

Один участок этого пути уже утвержден – от Жигулевска до Яблоневого Оврага. Он находится в районе горы Отважной. С него в 2023 году волонтёры и начнут обустройство "Большой самаралукской тропы". В будущем для нее планируется создать сайт с разбивкой участков, чтобы можно было выбрать предпочтительный маршрут и его продолжительность.

Участники проекта уверены, что благодаря "пешей кругосветке" туризм в Самарской Луке станет более доступным и отправиться в поход смогут даже неопытные путешественники, которые плохо ориентируются на местности. Шансов потеряться и заблудиться на маркированном маршруте останется немного.

По следам "больших троп"

Инициатор проекта "Путь Реки" Татьяна Суркова рассказала, что идея проложить маршрут по Самарской Луке появилась во время путешествия по Уралу.

- Идея создания в нашем национальном парке системы пеших троп и приютов появилась на Урале в национальном парке "Таганай" в Челябинской области. Мне понравился выверенный маршрут, позволяющий оставаться наедине с природой без боязни заблудиться. Захотелось, чтобы это появилось и в нашем регионе на уровне базовой инфраструктуры. Когда туристы смогут идти по меткам, будут знать, где поставить палатку и разжечь костёр, не нарушая природоохранного законодательства, они будут чувствовать себя уверенно.

В России немало примеров создания "больших троп". Так, на Байкале существует "Большая Байкальская тропа" (система туристских троп вокруг озера Байкал), благодаря которой можно путешествовать в байкальском регионе.

В Красноярске проложен "Красноярский хайкинг" (сеть промаркированных троп, которые начинаются в пригородной черте и идут далеко за город). В Крыму "Большая севастопольская тропа" объединяет 18 маршрутов, которые нанесены на карту и промаркированы. Известны примеры и за рубежом. В Израиле действует национальный тракт длиной 1040 км, который пересекает всю страну.

По словам Татьяны Сурковой, "Большая самаралукская тропа" поможет туристам ориентироваться на территории национального парка.

- Многие туристы хаотично бродят по "Самарской Луке". В карте зонирования территории разобраться непросто. Не все понимают, где заповедная зона, где рекреационная, где хозяйственного назначения. По карте сложно понять, где эти зоны начинаются и где заканчиваются, даже в границах существующих троп. Поэтому официальная и оборудованная тропа многое даст самому национальному парку. Локализация туристической тропы сохранит природу.

Организованный маршрут сможет "локализовать" и достопримечательности Самарской Луки, чтобы путешественники не разминулись с ними на маршруте. Так, в районе села Рождествено можно встретить крылатый монумент. Это Л-29 "Дельфин", чехословацкий учебно-тренировочный самолёт. Отличная фотозона в природном контексте.

В 1,5 км от села Шелехметь находится гора Ош-Пандо-Нерь. На ее вершине тринадцать столетий назад находилась крепость, защищенная рвом, валом и частоколом. В разные годы XX века археологи исследовали это городище и собрали здесь материалы именьковской культуры эпохи раннего Средневековья.

На территории села Осиновка Ставропольского района стоит старейшая в Самарской области Николаевская церковь 1714 года постройки, вернее - ее руины. Кирпичной кладке больше 300 лет, толщина стен – в шесть кирпичей.

Еще в Яблоневом Овраге можно обнаружить заброшенную железную дорогу. На пути туристов в Самарской Луке может встретиться также карьер Маштакова – бывшее гипсовое месторождение, принадлежавшее самарскому предпринимателю, владельцу кирпичного завода и других промышленных объектов.

Во время путешествия можно посетить историко-музейный комплекс в селе Ширяево: дом-музей художника Ильи Репина, дом-музей поэта Александра Ширяевца, усадьбу купца Ивана Вдовина. В Жигулёвске примечателен Дом-музей Лисы. В селе Сосновый Солонец - информационный центр с небольшой музейной экспозицией.

Не зарастает туристская тропа и на природный памятник Молодецкий курган.

Татьяна уверена, что создание экологической и безопасной тропы – это целая наука.

Маркировка и обустройство с задачей максимально сохранить природу (метки на дереве, столбики, костровые места, места ночёвок, смотровые площадки, таблички с описанием достопримечательностей, стрелки, предупреждения об опасных местах и подъёмах) – все это должно быть в единой стилистике.

- Нам потребуется помощь профессиональных архитекторов, которые спроектируют эти элементы из местных природных материалов. Надо решить, как это будет синхронизироваться с существующим брендингом национального парка. Навигация на маршруте должна быть тщательно продумана. Далее - строительство тропы по проекту. На эти цели мы планируем привлечь грантовые средства и открыты для сотрудничества с партнёрами. Важно привлечь в проект специалистов с опытом тропостроения и знанием технологических стандартов для разных видов троп.

Бренд региона

Национальный парк "Самарская Лука" поддержал проект "Путь Реки". Предполагаемая тропа проходит по зонам, доступным для экологического туризма.

Как отметил замдиректора нацпарка по развитию и рекреационной деятельности Валерий Ульянов, идея создания пешей кругосветки в Жигулях существует давно, поэтому, как только этой весной ее предложили самарские волонтёры, руководство сразу же согласилось сотрудничать и помогать.

- "Жигулевская кругосветка" - это региональный бренд. Но всем известен водный маршрут вокруг Жигулей, который существует уже десятки лет. Его часто проходят на байдарках и на ялах. А вот пешего аналога пока нет, хотя его появление было бы логично, - уверен Валерий Ульянов.

По его словам, в нацпарке есть несколько прогулочных маршрутов. Например, "Ширяево – гора Попова - гора Верблюд - Монастырская гора". Туристическо-экскурсионные маршруты "Каменная чаша", "Вислый камень и Змеиный затон", "Гора Отважная". Работают также экскурсионные тропы - "К источнику святого Ильи Пророка", "Ведьмино озеро", "Легенды и были Молодецкого кургана".

Ещё известны несколько веломаршрутов – "Сердце Жигулей", "Жигулевское кольцо", "Рождествено - Винновка - Рождествено", "Рождествено - Шелехметь" и другие.

Группы отправляются и по конным маршрутам в сопровождении инструкторов: "Жигули – Усинский курган", "Жигули – урочище Косогор", "Жигулевский лабиринт".

Автомобилистам хорошо знаком туристический зимник протяжённостью 74 км, проходящий по маршруту "Жигулевск - Шелехметь - Новинки - Рождествено - Выползово - Подгоры".

Валерий Ульянов считает, что создание круговой тропы позволит распределить туристические потоки.

- "Путь Реки" проходит по существующим тропам и грунтовым дорогам. Либо это рекреационные зоны, либо зоны хозяйственного назначения, то есть мы максимально сохраняем природу национального парка. Оборудованный маршрут можно будет представить в туристическом сообществе и в среде туроператоров. Проект может быть готов в 2023 году, а полноценное обустройство мы планируем начать в 2024-м.