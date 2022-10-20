"Путь Реки": вдоль Волги появится новый турмаршрут

В этом году десятки волонтёров губернии за несколько месяцев прошли больше 300 км по территории национального парка "Самарская Лука", сделали свыше 9 тысяч фотографий пейзажей и троп, смонтировали фильмы и создали творческие работы – картины и эскизы, посвящённые природе этих уникальных мест. Участники девяти экспедиций, продолжавшихся с перерывами с мая по август, исследовали пеший круговой маршрут в Жигулях, следуя за ходом волжской излучины. Энтузиастов экологического туризма объединил региональный проект "Путь Реки". Sovainfo.ru узнала у его кураторов, что станет итогом длительных походов и изучения троп.
Авторы и кураторы проекта "Путь Реки" Татьяна Суркова и Пётр Якубсон в октябре представили промежуточные итоги многочисленных экспедиций по национальному парку. Они воплотились в выставке творческих работ участников исследовательских походов, которая так и называется - "Путь Реки" (0+). Экспозиция открылась в самарском центре современной культуры "Нулевая комната" по адресу: Ленинградская, 77. Она посвящена созданию пешего кругового маршрута в Жигулях. В представленных эскизах и картинах отразились впечатления волонтёров от путешествий по Самарской Луке.
- На выставке можно увидеть больше десяти работ художников, бродивших с нами по тропам Луки и выразивших свои впечатления в самых разных визуальных формах, - поделилась Татьяна Суркова. - Например, привлекает внимание мозаика-триптих "Сердце каменных гор". Это живое напоминание о лете и о речных берегах. Камни можно потрогать и переложить по-своему. Пройти этот красочный "Путь Реки" можно до 23 октября.
Идти вслед за рекой и проложить пеший круговой маршрут по территории национального парка "Самарская Лука" - одна из целей проекта "Путь Реки". Как говорят авторы идеи, итогом исследования существующих троп станет их объединение в маршрут по Жигулям с дальнейшим его обустройством – маркировкой локаций и установкой указателей, аншлагов и информационных щитов.
- Пеший маршрут по Самарской Луке следует за Волгой, повторяя ее причудливый изгиб. Кольцевая тропа растягивается на 230 километров. Ее необходимо сделать доступной для жителей и гостей региона, продумать путь и навигацию, - считает Пётр Якубсон. - Идея "пешей кругосветки" родилась из желания сделать природу Самарской Луки ближе. Сделать возможным находиться в ней, наблюдать, безопасно отдыхать, не нарушая при этом первозданной красоты. Мы хотим, чтобы неподготовленные туристы могли пройти по заповеднику. Да, есть несколько популярных оборудованных локаций - Каменная чаша, Молодецкий курган, но есть и много других, мелких живописных троп, много неизведанного и неоткрытого.
Как рассказал Пётр, проект планируется реализовать в несколько этапов. Первый – это проектирование маршрута. Участники экспедиций прошли весь путь, обозначенный на карте, и зафиксировали существующие природные тропинки, достопримечательности и места, которые могут быть опасны для туристов. Они отметили возможные места ночёвок и разведения костров. Маршрут проходит через населённые пункты, находящиеся на побережье Самарской Луки. Среди них - Рождествено, Выползово, Подгоры, Гаврилова Поляна, Ширяево, Солнечная Поляна, Зольное, Бахилова Поляна, Бахилово, Жигулевск, Яблоневый Овраг, Большая Рязань, Малая Рязань, Богатырская Слобода, Брусяны, Мордова, Лбище, Винновка, Терновое.
- Мы прошли по кругу через всю Самарскую Луку. Некоторые места пришлось исключить. Например, сначала хотели идти через Переволоки, но потом выяснилось, что лучше - через Большую Рязань. По большей части выдуманный маршрут совпал с реальным. Дальше коррективы будем вносить после согласования с нацпарком, чтобы в итоге наш "Путь Реки" стал его официальным маршрутом. Он предполагается в виде GPS-трека, который можно будет пройти по навигатору.
Один участок этого пути уже утвержден – от Жигулевска до Яблоневого Оврага. Он находится в районе горы Отважной. С него в 2023 году волонтёры и начнут обустройство "Большой самаралукской тропы". В будущем для нее планируется создать сайт с разбивкой участков, чтобы можно было выбрать предпочтительный маршрут и его продолжительность.
Участники проекта уверены, что благодаря "пешей кругосветке" туризм в Самарской Луке станет более доступным и отправиться в поход смогут даже неопытные путешественники, которые плохо ориентируются на местности. Шансов потеряться и заблудиться на маркированном маршруте останется немного.
Инициатор проекта "Путь Реки" Татьяна Суркова рассказала, что идея проложить маршрут по Самарской Луке появилась во время путешествия по Уралу.
- Идея создания в нашем национальном парке системы пеших троп и приютов появилась на Урале в национальном парке "Таганай" в Челябинской области. Мне понравился выверенный маршрут, позволяющий оставаться наедине с природой без боязни заблудиться. Захотелось, чтобы это появилось и в нашем регионе на уровне базовой инфраструктуры. Когда туристы смогут идти по меткам, будут знать, где поставить палатку и разжечь костёр, не нарушая природоохранного законодательства, они будут чувствовать себя уверенно.
В России немало примеров создания "больших троп". Так, на Байкале существует "Большая Байкальская тропа" (система туристских троп вокруг озера Байкал), благодаря которой можно путешествовать в байкальском регионе.
В Красноярске проложен "Красноярский хайкинг" (сеть промаркированных троп, которые начинаются в пригородной черте и идут далеко за город). В Крыму "Большая севастопольская тропа" объединяет 18 маршрутов, которые нанесены на карту и промаркированы. Известны примеры и за рубежом. В Израиле действует национальный тракт длиной 1040 км, который пересекает всю страну.
По словам Татьяны Сурковой, "Большая самаралукская тропа" поможет туристам ориентироваться на территории национального парка.
- Многие туристы хаотично бродят по "Самарской Луке". В карте зонирования территории разобраться непросто. Не все понимают, где заповедная зона, где рекреационная, где хозяйственного назначения. По карте сложно понять, где эти зоны начинаются и где заканчиваются, даже в границах существующих троп. Поэтому официальная и оборудованная тропа многое даст самому национальному парку. Локализация туристической тропы сохранит природу.
Организованный маршрут сможет "локализовать" и достопримечательности Самарской Луки, чтобы путешественники не разминулись с ними на маршруте. Так, в районе села Рождествено можно встретить крылатый монумент. Это Л-29 "Дельфин", чехословацкий учебно-тренировочный самолёт. Отличная фотозона в природном контексте.
В 1,5 км от села Шелехметь находится гора Ош-Пандо-Нерь. На ее вершине тринадцать столетий назад находилась крепость, защищенная рвом, валом и частоколом. В разные годы XX века археологи исследовали это городище и собрали здесь материалы именьковской культуры эпохи раннего Средневековья.
На территории села Осиновка Ставропольского района стоит старейшая в Самарской области Николаевская церковь 1714 года постройки, вернее - ее руины. Кирпичной кладке больше 300 лет, толщина стен – в шесть кирпичей.
Еще в Яблоневом Овраге можно обнаружить заброшенную железную дорогу. На пути туристов в Самарской Луке может встретиться также карьер Маштакова – бывшее гипсовое месторождение, принадлежавшее самарскому предпринимателю, владельцу кирпичного завода и других промышленных объектов.
Во время путешествия можно посетить историко-музейный комплекс в селе Ширяево: дом-музей художника Ильи Репина, дом-музей поэта Александра Ширяевца, усадьбу купца Ивана Вдовина. В Жигулёвске примечателен Дом-музей Лисы. В селе Сосновый Солонец - информационный центр с небольшой музейной экспозицией.
Не зарастает туристская тропа и на природный памятник Молодецкий курган.
Татьяна уверена, что создание экологической и безопасной тропы – это целая наука.
Маркировка и обустройство с задачей максимально сохранить природу (метки на дереве, столбики, костровые места, места ночёвок, смотровые площадки, таблички с описанием достопримечательностей, стрелки, предупреждения об опасных местах и подъёмах) – все это должно быть в единой стилистике.
- Нам потребуется помощь профессиональных архитекторов, которые спроектируют эти элементы из местных природных материалов. Надо решить, как это будет синхронизироваться с существующим брендингом национального парка. Навигация на маршруте должна быть тщательно продумана. Далее - строительство тропы по проекту. На эти цели мы планируем привлечь грантовые средства и открыты для сотрудничества с партнёрами. Важно привлечь в проект специалистов с опытом тропостроения и знанием технологических стандартов для разных видов троп.
Национальный парк "Самарская Лука" поддержал проект "Путь Реки". Предполагаемая тропа проходит по зонам, доступным для экологического туризма.
Как отметил замдиректора нацпарка по развитию и рекреационной деятельности Валерий Ульянов, идея создания пешей кругосветки в Жигулях существует давно, поэтому, как только этой весной ее предложили самарские волонтёры, руководство сразу же согласилось сотрудничать и помогать.
- "Жигулевская кругосветка" - это региональный бренд. Но всем известен водный маршрут вокруг Жигулей, который существует уже десятки лет. Его часто проходят на байдарках и на ялах. А вот пешего аналога пока нет, хотя его появление было бы логично, - уверен Валерий Ульянов.
По его словам, в нацпарке есть несколько прогулочных маршрутов. Например, "Ширяево – гора Попова - гора Верблюд - Монастырская гора". Туристическо-экскурсионные маршруты "Каменная чаша", "Вислый камень и Змеиный затон", "Гора Отважная". Работают также экскурсионные тропы - "К источнику святого Ильи Пророка", "Ведьмино озеро", "Легенды и были Молодецкого кургана".
Ещё известны несколько веломаршрутов – "Сердце Жигулей", "Жигулевское кольцо", "Рождествено - Винновка - Рождествено", "Рождествено - Шелехметь" и другие.
Группы отправляются и по конным маршрутам в сопровождении инструкторов: "Жигули – Усинский курган", "Жигули – урочище Косогор", "Жигулевский лабиринт".
Автомобилистам хорошо знаком туристический зимник протяжённостью 74 км, проходящий по маршруту "Жигулевск - Шелехметь - Новинки - Рождествено - Выползово - Подгоры".
Валерий Ульянов считает, что создание круговой тропы позволит распределить туристические потоки.
- "Путь Реки" проходит по существующим тропам и грунтовым дорогам. Либо это рекреационные зоны, либо зоны хозяйственного назначения, то есть мы максимально сохраняем природу национального парка. Оборудованный маршрут можно будет представить в туристическом сообществе и в среде туроператоров. Проект может быть готов в 2023 году, а полноценное обустройство мы планируем начать в 2024-м.
Он добавил, что туристы смогут разбивать маршрут на отдельные тропы, выбирать протяженность в зависимости от подготовки и наличия времени и совершать прогулки даже в выходные. На безопасной тропе (опасные участки сделают проходимыми) появятся информационные щиты со схемой маршрута и навигацией, а также познавательными выдержками из истории, легенд и географии Жигулей.