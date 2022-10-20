Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
1 час назад

Повлияет ли средний уровень реагирования на южный туризм

РИА "ФедералПресс"

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на территории южных регионов вводится средний уровень реагирования. Эксперт считает, что это не повлияет на туризм в Краснодарском крае и Крыму.

Повлияет ли средний уровень реагирования на южный туризм
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В Краснодарском крае ситуация с туризмом точно не изменится. Никаких ограничений в этой сфере нет. Люди и дальше будут активно посещать курорты Кубани, особенно в период зимних праздников», – рассказала Ольга Грабовец.

Также эксперт отметила, что оттока туристов не будет, потому что в южных регионах уделяют большое внимание безопасности отдыхающих. Новые меры никак не препятствуют посещению мест отдыха.

Ранее стало известно, что значит указ президента о среднем уровне реагирования для южных регионов.

Отдых в России,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители