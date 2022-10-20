Повлияет ли средний уровень реагирования на южный туризм

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на территории южных регионов вводится средний уровень реагирования. Эксперт считает, что это не повлияет на туризм в Краснодарском крае и Крыму.
«В Краснодарском крае ситуация с туризмом точно не изменится. Никаких ограничений в этой сфере нет. Люди и дальше будут активно посещать курорты Кубани, особенно в период зимних праздников», – рассказала Ольга Грабовец.
Также эксперт отметила, что оттока туристов не будет, потому что в южных регионах уделяют большое внимание безопасности отдыхающих. Новые меры никак не препятствуют посещению мест отдыха.
Ранее стало известно, что значит указ президента о среднем уровне реагирования для южных регионов.