Названа средняя стоимость отдыха в ноябре в РФ

Многие россияне в ноябре уезжают в другие регионы, чтобы отдохнуть. Эксперт отрасли Илья Уманский рассказал, сколько придется потратить среднестатистической семье на отдых.

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Специалист отметил, что наиболее востребованными точками остались Сочи, Краснодарский край, Подмосковье и Ленинградская область. Как правило, россияне предпочитают проводить отпуск в отелях с крытыми бассейнами и зонами СПА.

Если семья из трех человек снимет номер в одном из таких отелей на три выходных, средняя плата за каждого составит 15 тыс. рублей.