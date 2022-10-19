Названа средняя стоимость отдыха в ноябре в РФ

Многие россияне в ноябре уезжают в другие регионы, чтобы отдохнуть. Эксперт отрасли Илья Уманский рассказал, сколько придется потратить среднестатистической семье на отдых.
Специалист отметил, что наиболее востребованными точками остались Сочи, Краснодарский край, Подмосковье и Ленинградская область. Как правило, россияне предпочитают проводить отпуск в отелях с крытыми бассейнами и зонами СПА.
Если семья из трех человек снимет номер в одном из таких отелей на три выходных, средняя плата за каждого составит 15 тыс. рублей.
Уманский сделал акцент на том, что из-за ситуации в стране уровень бронирования снизился. Однако представители туристической отрасли ожидает рост продаж в ноябре, сообщил портал NEWS.RU. Уманский предостерег: к Новому году цены возрастут на 20-30%.