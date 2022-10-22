Города Золотого кольца, которые можно посмотреть за выходные

Поездка в города Золотого кольца России – это не только походы по церквям, но и возможность увидеть, как живут маленькие города и их жители. "Рамблер" расскажет, какие города Золотого кольца можно посетить за выходные.

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Сергиев посад

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Все едут в Сергиев Посад, чтобы увидеть Троице-Сергиеву лавру, на территории которой находятся Троицкий собор, Царские Чертоги (бывший путевой дворец царя Алексея Михайловича), Успенский собор, Храм преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.

А вы знали, что Сергиев Посад – это старейший центр производства матрешек в России? В начале XX века город называли «игрушечной столицей России». Поэтому обязательно посетите художественно-педагогический музей игрушки. Вы узнаете, какими игрушками развлекались дети в XIX веке.

Ярославль

Ярославль – это один из старейших городов Росси, поэтому начать осмотр города стоит по традиции с Кремля. Он был построен в те времена, когда появился и сам город, но после пожара 1658 года все деревянные постройки сгорели.

На территории Кремля можно увидеть главные достопримечательности города – Успенский собор, Митрополичьи палаты, Храм Николы Рубленого. Также в Ярославле находится живописная Церковь Иоанна Предтечи, которая изображена на 1000-рублевой купюре, а еще речной порт, откуда можно отправиться в круиз по Оке!

Вечер в Ярославле можно провести в первом русском публичным общедоступным профессиональном театре! Да, да, привычка проводить вечер культурно пошла отсюда.

Суздаль

Суздаль – это маленький город размером всего 15 квадратных километров, где живет всего 10 тысяч людей. В городе нет ни одной фабрики и завода, поэтому воздух здесь чистый.

Осмотр города лучше всего начать с древних церквей. Суздальский кремль, Рождественский собор конца XI и Архиерейские палаты с колокольней. Затем стоит отправиться в музей деревянного зодчества. Обязательно стоит зайти в Ризоположенский монастырь и забраться на колокольню, так как это самая высокая точка Суздаля.