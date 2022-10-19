Что нужно знать про Санкт-Петербург

Санкт-Петербург по праву считается самым красивым городом России и одним из красивейших в мире. Бывалые туристы отмечают, что там достопримечательностью является чуть ли не каждый угол, особенно в центре. Что нужно знать о городе, как сэкономить на экскурсиях и проезде, и что обязательно брать с собой путешественнику из Сибири – полезные советы в материале «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Когда лучше ехать в Питер

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Санкт-Петербург прекрасен в любое время года, хотя почти всегда он отличался ненастной погодой. Пообщавшись с опытными туристами и местными жителями, можно прийти к выводу, что лучше всего ехать сюда осенью – в конце сентября – октябре. В эти месяцы здесь невероятно прекрасно.

«Летом, конечно, как и весной, очень красиво. Но осень – это волшебство какое-то. Особенно если с погодой повезет. Нам в этом году повезло – из 10 дней всего два были пасмурные и дождливые. В Питере очень много парков и скверов. Осенью там можно наблюдать буйство красок у листьев – желтые, зеленые, багряные. Очень много в городе дубов, листьями которых усыпаны все скверы. Можно сделать красивую фотосессию или просто гулять, наслаждаясь природой», – говорит путешественница Ксения.

Осенью в это время года в городе не слишком холодно и слякотно, при этом поток туристов идет на спад.

«Летом на Невском проспекте не протолкнуться от путешественников, в Петергофе очередь в бесплатный туалет начинается от причала. Осенью намного спокойнее, цены в хостелах дешевле», – отметила местная жительница Наталья.

Также осенью туристы могут по выгодной цене посетить водные экскурсии, в том числе прогулки на теплоходах по обводным каналам, разводным мостам и другие.

«В апреле с дочкой катались на теплоходе по 1 100 с человека. В октябре за ту же экскурсию по тому же маршруту друзья 500 рублей отдали за человека», – говорит путешественница Ольга.

Туристы советуют не покупать экскурсии на теплоходах через сайты, по телефону или в представительствах.

«Когда им звонишь, например, загибают цену до 1 500 рублей с человека. Лучше всего воспользоваться услугами уличных «зазывал». Они стоят в многолюдных местах – например, возле Московского вокзала. У Исаакиевского собора и Дворцовой площади их больше всего, конкуренция у них высокая между собой. Сами подходят к людям, предлагают очень выгодные варианты, билеты можно купить с хорошей скидкой – за 500 – 800 рублей. Также выгодно брать билет уже накануне отправления у причала – там тоже могут продать, к примеру, детский билет вместо взрослого – лишь бы теплоход заполнить», – говорит Дмитрий.

Что взять с собой

Все путешественники единогласны во мнении, что с собой в Санкт-Петербург обязательно нужно брать рюкзак, в котором всегда должны быть:

шапка,

бутылка с водой,

термос с чаем,

перчатки.

На ногах обязательна удобная обувь.

«Думаю, никому не надо рассказывать, что в Питере без удобных кроссовок – никуда. Прекрасных мест много, ходить придется долго – каждый день наматываешь не менее 20 тысяч шагов. Понятно, что в туфлях на каблуке или в любой неудобной обуви будет тяжело. Кроме того, Питер – город непредсказуемый – пять минут назад было солнце, потом начинается пронизывающий ветер и моросит дождь. Лучше всегда иметь под рукой горячий согревающий напиток, шапку и перчатки. По крайней мере, осенью», – говорит бывалая путешественница Регина.

Как сэкономить на проезде

В Санкт-Петербурге дорогой проезд в общественном транспорте – 65 рублей в метро, в троллейбусах и автобусах – 60. Чтобы сэкономить на проезде, можно приобрести в любой кассе местного метрополитена специальную транспортную карту. Всего в Санкт-Петербурге шесть транспортных карт, которые помогут сэкономить бюджет. Для путешественников наиболее выгодной будет карта «Подорожник», которую можно пополнять на любую сумму и использовать в метро и наземном транспорте, кроме маршрутных такси.

При поездке по этому билету на метро стоимость составит 41 рубль вместо 65, а на наземном транспорте – 36 вместо 60. После 10 поездок в течение календарного месяца стоимость проезда в метро уменьшается до 40 рублей, после следующих 10 – до 39, затем – до 38. На наземном транспорте – от 35 до 31 рубля.

Как сэкономить на экскурсиях

Санкт-Петербург богат не только архитектурными памятниками, но и культурными местами. Там много музеев, театров, комплексов, поэтому у путешественников от всего многообразия часто разбегаются глаза. Очень много в этом городе храмов и церквей, куда вход платный. Особенно в знакомые объекты – Спас на Крови, в Исаакиевский и Казанский соборы. К примеру, чтобы посетить Исаакиевский собор, туристу придется заплатить 450 рублей, Казанский – 650. Опытные путешественники дают свои лайфхаки, как посещать религиозные памятники бесплатно.

«На Исаакиевский собор подняться на колоннаду стоит 350, да 450 за вход отдать – очень дорого. Чтобы посетить все соборы, никаких денег не хватит. Да и не стоит это таких сумм. Выгоднее всего, к примеру, потратиться на колоннаду – там открывается красивый вид на весь город, экскурсия. А вот в сами соборы можно попасть бесплатно. Главное, найти время, когда там идет служба – как правило, по воскресеньям с утра. Либо подгадать и попасть туда на большие церковные праздники. Мы так на Покров попали – все бесплатно посмотрели», – признается путешественник Валерий.

Где купить сувениры

Из любой поездки путешественники привозят с собой не только массу хороших впечатлений и воспоминаний, но и памятные безделушки из города для себя и близких. Туристы рекомендуют покупать их в определенных местах.

«Не вздумайте покупать магниты, футболки «В Питере пить», и прочее в переходах, в метро, в магазинах, на вокзалах и уж тем более в аэропортах. Там все будет втридорога. В Питере есть неплохие рынки – Сенной и Апраскин двор («Апрашка»). Они находятся недалеко друг от друга рядом со станцией метро «Сенная площадь». Атмосфера там конечно своеобразная, как в 90-х, но ничего опасного нет», – говорит туристка Елена.

По словам девушки, магниты в метро продаются по цене от 100 рублей. На рынке цены на такие же магниты начинаются от 25 рублей. Другие сувениры там тоже можно приобрести за цену, значительно ниже предлагаемой по городу. Кроме того, магниты можно купить у уличных торговцев.