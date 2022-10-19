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1 час назад

5 живописных садов в Санкт-Петербурге

Волгоградская правда

Помимо своей неповторимой исторической архитектуры и многообразия достопримечательностей, Санкт-Петербург также богат своими парками и садами.

5 живописных садов в Санкт-Петербурге
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Редакция издания NVL рассказала читателям о 5 живописных садах, которые находятся в Северной столице.

Сад «Сен-Жермен» расположен в самом центре Санкт-Петербурга на Литейном проспекте. Его локация позволяет жителям и гостям города скрыться от городского шума, поэтому его иногда называют «секретным».

Польский сад при усадьбе Г. Р. Державина расположен в Адмиралтейском районе Петербурга. Эксперты советуют посетить экскурсии во Всероссийский музей им. А. С. Пушкина, насладиться видами из панорамных окон и посидеть в уютном кафе.

Если прогуляться по саду «Фонтанчик» на проспекте Обуховской Обороны, то можно насладиться живописным видом на Неву.

Сад Мариинского дворца на Вознесенском проспекте каждые выходные работает для гостей бесплатно. Неподалеку от этого места находится Исаакиевский собор.

Любашинский сад расположен на Полюстровском проспекте. Здесь отдыхающие любят фотографироваться на фоне статуи питерского ангела.

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