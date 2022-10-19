Эксперт рассказал, куда поехать на ноябрьские праздники

В ноябре можно путешествовать по самым интересным местам России. Какие из них лучше выбрать для ноябрьского уик-энда, рассказал телеведущий, член Общественного совета Ростуризма Денис Полунчуков.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Эксперт посоветовал выбрать для короткого путешествия Кострому.

«Здесь уже давно существует терем Снегурочки — резиденция Снегурочки по типу резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. А если вам не хватает лесной сказки, то вы можете посетить Музей леса», — отметил он в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Для того чтобы насладиться теплой погодой, стоит поехать в Ставрополье. В Ессентуках стоит посетить самую большую галерею в Европе, а в Пятигорске пройтись по места Лермонтова.

Также Полунчуков посоветовал съездить в Адыгею. Здесь стоит подняться на плато Лагонаки с потрясающими ландшафтами, реликтовыми лесами в долинах рек и пещерами.

Как сообщалось ранее, российские туристы с 1 октября получили возможность посетить венесуэльский остров Маргарита прямым рейсом. Кроме того, прямые рейсы были запущены на Кубу, передает Nation news.