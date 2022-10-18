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19 минут назад

Сочинские отели в межсезонье загружены более чем на 70%

Inc-News

Несмотря на фактическое завершение "бархатного сезона", южный курорт России продолжается пользоваться популярностью у туристов.

Сочинские отели в межсезонье загружены более чем на 70%
Фото: Inc-NewsInc-News

Загрузка отелей и хостелов Сочи в межсезонье превышает 70%. Такой информацией поделился мэр города Алексей Копайгородский.

"В межсезонье сохраняется высокий спрос у туристов на наш город - занято более 70% номерного фонда. Сегодня на планёрке с коллегами обсудили вопросы подготовки Сочи к осенним каникулам. Показатели брони в этот период заметно растут", - написал он в своем аккаунте в Telegram.

Глава города добавил, что во время каникул сочинские школьники смогут бесплатно посещать все концертные площадки, музеи и кинотеатры по Пушкинской карте. Однако культурные объекты должны быть подключены к карте.

Отдых в России,Алексей Копайгородский,
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