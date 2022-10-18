Сочинские отели в межсезонье загружены более чем на 70%

Несмотря на фактическое завершение "бархатного сезона", южный курорт России продолжается пользоваться популярностью у туристов.
Загрузка отелей и хостелов Сочи в межсезонье превышает 70%. Такой информацией поделился мэр города Алексей Копайгородский.
"В межсезонье сохраняется высокий спрос у туристов на наш город - занято более 70% номерного фонда. Сегодня на планёрке с коллегами обсудили вопросы подготовки Сочи к осенним каникулам. Показатели брони в этот период заметно растут", - написал он в своем аккаунте в Telegram.
Глава города добавил, что во время каникул сочинские школьники смогут бесплатно посещать все концертные площадки, музеи и кинотеатры по Пушкинской карте. Однако культурные объекты должны быть подключены к карте.