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1 час назад

Почему стоит посетить Киров

Первоисточник

Мнение человека, который раньше бывал в городе только зимой.

Почему стоит посетить Киров
Фото: ПервоисточникПервоисточник

Для большинства жителей Кирова его улицы, дороги, тротуары, деревья и ритм жизни давно стали незаметным фоном. Но какие впечатления вызывает Киров у человека, который только-только знакомится с его особенностями? Дарья Цуркан, ранее приезжавшая в наш город только в зимнее время, назвала пять причин, почему стоит посетить Киров. А может быть, и остаться в нем жить

Богатая история

Город удачно совмещает в себе исторические памятники архитектуры и современные удобства. Колоритные резные избы и новостройки отлично сочетаются на улицах одного из самых древних городов России.

Вкусное мороженое

Кировская молочная продукция - главная достопримечательность и гордость города. По приезде в Киров Вам всегда предложат отведать продукцию местного молочного комбината.

Вятское гостеприимство

Местные жители очень отзывчивы и всегда готовы прийти на помощь. Улыбка - неотъемлемая часть настоящего кировчанина. Несмотря на северный климат и суровые морозы, от людей исходит тепло, что особенно заметно приезжим.

Рай для жителя мегаполиса

Местная флора так и манит дышать полной грудью. На улицах города можно встретить самые разные деревья и растения. А калина, растущая у дороги, воспринимается местными как обыденность. Верность традициям

Где как не тут, можно ощутить русский дух, окунуться в традиции и познакомиться с народным творчеством. Одна дымковская игрушка чего стоит!

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