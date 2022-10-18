Куда сходить в Санкт-Петербурге, если вы там уже все видели

Санкт-Петербург ежегодно манит миллионы туристов не только со всей России, но и с разных уголков мира. И неспроста: этот город покоряет своей архитектурой, насыщенной культурной жизнью и гастрономией. Кроме того, даже если вы из тех, кто был в Питере не единожды, город все равно найдет, чем вас удивить.

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Подробнее о местах в Петербурге, которые спрятаны от глаз большинства туристов – в материале "Рамблера".

Блошиный рынок на Удельной

Эта барахолка считается по праву легендарным местом. Регулярно здесь собираются колоритные продавцы, у которых можно приобрести самые необычные и самобытные лоты: от винтажной одежды и домотканных ковров до причудливых канделябров и советских елочных игрушек. Даже если вы не намерены обзаводиться обновками, приехать сюда стоит хотя бы ради неповторимой атмосферы.

Улица Джона Леннона

Раньше здесь жил Коля Васин – коллекционер и один из главных битломанов СССР, которому даже довелось переписываться с Джоном Ленноном и заполучить его автограф. Сейчас эта улица –своеобразная достопримечательность, украшенная граффити и другими любопытными элементами. Если вы фанат The Beatles, остаться равнодушным невозможно.

Лютеранская церковь Святой Анны

У этой церкви крайне богатая история. Во времена Романовых здесь проходили службы, в СССР здание стало кинотеатром, в нулевые здесь едва не появился ночной клуб, а затем в церкви случился крупный пожар. К счастью, место удалось восстановить: теперь здесь вновь проходят службы, а еще выставки, спектакли, экскурсии и другие события.

Оранжерея Таврического сада

Место, куда непременно следует заглянуть, особенно, если вы посещаете Питер поздней осенью, когда красок в городе уж очень мало. Здесь можно полюбоваться необычными растениями (к примеру, монстерами), сделать красочные снимки, а после выпить чашку кофе на втором этаже оранжереи.

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