5 мест на Сахалине, которые стоит посетить каждому туристу

Сахалинская область известна у туристов благодаря горнолыжному комплексу «Горный воздух». Но не ради одной только горнолыжки стоит лететь на Сахалин: удивительная природа не оставит равнодушным никого, а воспоминания о поездке останутся на всю жизнь. Какие места точно стоит посетить каждому туристу на Сахалине – в материале «ФедералПресс».
Находится в 20 километрах от центра Южно-Сахалинска. Добраться можно на автобусах №122, 177 до поселка Весточка, дальше пешком около 1,3 км. Если у вас есть машина, то направляйтесь по проспекту Мира, сверните налево в районе поселка Христофоровка и продолжайте движение в сторону поселка Весточка. Коренные народы Сахалина почитали гору как храм мудрости и проводили здесь свои ритуалы. Существует легенда, что на этом камне завершила свой земной путь шаманка из племени ушты, противостоящая злым духам. Многие из тех, кто поднимаются на гору, верят в легенду и надеятся получить ответ на сокровенный вопрос или обрести силу, необходимую для исполнения желаний. К подножию горы ведет оборудованная тропа с информационными стендами и мостиками через ручьи. Пройти маршрут могут люди всех возрастов.
Находится совсем рядом с горой «Лягушка», так что можно заглянуть сразу после восхождения на нее. Восьмиметровый водопад расположен в 3-х км от поселка Весточка и 2-х с половиной - от «Лягушки». Дорога к водопаду проходит по удивительным местам: сначала по крутому, обрывистому берегу Айички, потом через сахалинские «джунгли» и лес. Здесь можно увидеть «дерево-паук» и «дерево-куриную лапу».
Чтобы добраться до подножия пика «Чехова», надо пройти вдоль границы парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина и далее по лыже-роллерной трассе до гостиничного комплекса «Санта Ризот отель», после этого пройти по старой дороге на поселок Лесное, которая идет по склону правого берега реки Рогатки, питающей Южно-Сахалинское водохранилище. Дорога занимает примерно 8 км в одну сторону. Этот треккинговый маршрут не требует специальной подготовки, но изобилует крутыми подъемами. С вершины в хорошую погоду открывается красивый вид на Охотское море и озера на восточном побережье.
Расположен на территории Корсаковского района. Внесен в реестр особо охраняемых природных территорий. Считается, что название мысу дал Иван Крузенштерн. Проплывая на корабле «Надежда» мимо мыса, Крузенштерн был восхищен красотой и величием скал, дав им соответствующее название.
Без посещения этого популярного места никак не обойтись. К тому же, комплекс находится в самом Южно-Сахалинске. Добраться до него можно на машине или на автобусах. При желании, до комплекса можно совершить пешую прогулку. Двухэтажное здание комплекса включает в себя три подъемника для маломобильных граждан, пункт проката спортинвентаря, магазины, кафе, кассовую зону, мастерскую, санузлы, лифт, камеру хранения, а также детскую игровую зону. В непосредственной близости от него находится более трех десятков отелей, что позволяет гостям подобрать для себя наиболее оптимальный вариант проживания. Летом комплекс становится площадкой для проведения фестиваля воздушных змеев и соревнований по бегу. Также работает летний кинотеатр, проходят занятия по йоге и другие спортивные тренировки. По территории комплекса проложено несколько экотроп. Есть как несложный маршрут, который смогут пройти даже дети, так и маршруты средней сложности и для опытных путешественников. Прогулка по тропе позволит ближе познакомиться с сахалинской природой и увидеть город с высоты птичьего полета.