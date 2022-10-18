5 мест на Сахалине, которые стоит посетить каждому туристу

Сахалинская область известна у туристов благодаря горнолыжному комплексу «Горный воздух». Но не ради одной только горнолыжки стоит лететь на Сахалин: удивительная природа не оставит равнодушным никого, а воспоминания о поездке останутся на всю жизнь. Какие места точно стоит посетить каждому туристу на Сахалине – в материале «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

1. Останец «Лягушка»

Видео дня

Находится в 20 километрах от центра Южно-Сахалинска. Добраться можно на автобусах №122, 177 до поселка Весточка, дальше пешком около 1,3 км. Если у вас есть машина, то направляйтесь по проспекту Мира, сверните налево в районе поселка Христофоровка и продолжайте движение в сторону поселка Весточка. Коренные народы Сахалина почитали гору как храм мудрости и проводили здесь свои ритуалы. Существует легенда, что на этом камне завершила свой земной путь шаманка из племени ушты, противостоящая злым духам. Многие из тех, кто поднимаются на гору, верят в легенду и надеятся получить ответ на сокровенный вопрос или обрести силу, необходимую для исполнения желаний. К подножию горы ведет оборудованная тропа с информационными стендами и мостиками через ручьи. Пройти маршрут могут люди всех возрастов.

2. Водопад «Айхор»

Находится совсем рядом с горой «Лягушка», так что можно заглянуть сразу после восхождения на нее. Восьмиметровый водопад расположен в 3-х км от поселка Весточка и 2-х с половиной - от «Лягушки». Дорога к водопаду проходит по удивительным местам: сначала по крутому, обрывистому берегу Айички, потом через сахалинские «джунгли» и лес. Здесь можно увидеть «дерево-паук» и «дерево-куриную лапу».

3. Пик «Чехова»

Чтобы добраться до подножия пика «Чехова», надо пройти вдоль границы парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина и далее по лыже-роллерной трассе до гостиничного комплекса «Санта Ризот отель», после этого пройти по старой дороге на поселок Лесное, которая идет по склону правого берега реки Рогатки, питающей Южно-Сахалинское водохранилище. Дорога занимает примерно 8 км в одну сторону. Этот треккинговый маршрут не требует специальной подготовки, но изобилует крутыми подъемами. С вершины в хорошую погоду открывается красивый вид на Охотское море и озера на восточном побережье.

4. Мыс «Великан»

Расположен на территории Корсаковского района. Внесен в реестр особо охраняемых природных территорий. Считается, что название мысу дал Иван Крузенштерн. Проплывая на корабле «Надежда» мимо мыса, Крузенштерн был восхищен красотой и величием скал, дав им соответствующее название.

5. Горнолыжный комплекс «Горный воздух»