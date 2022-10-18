Бейсджампинг на Кавказе: шесть лучших мест

Бейсджампинг, прыжки с парашютом с неподвижных объектов, — занятие очень опасное и дорогостоящее, поэтому бейсджамперов в России не очень много. Но, как все любители острых ощущений, они постоянно находятся в поиске новых вершин и маршрутов, в том числе на Кавказе. В Ингушетии даже открыли клуб бейсджамперов и стали проводить ежегодный фестиваль «Легенды гор». Последний состоялся в сентябре, и мы расспросили его участников о лучших местах для полетов на Северном Кавказе.

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

1. Цей-Лоам. Ингушетия

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— Из тысячи прыжков, что я совершил, в Цей-Лоаме был самый крутой! — говорит Вячеслав Русов, бейсджампер из Санкт-Петербурга.

Священная гора в Джейрахском районе Ингушетии (высота 3171 метр над уровнем моря) стала первым местом на Северном Кавказе, откуда начали прыгать бейсеры. Произошло это еще в 2012 году. Экзит — точка отделения, место старта — на Цей-Лоаме считается одним из самых безопасных в России благодаря 500-метровому отвесному участку. Таким образом, для старта у бейсеров есть примерно 8 секунд. С таким промежутком, по словам экспертов, может справиться даже неподготовленный пилот.

Зато с подъемом к экзиту могут возникнуть серьезные проблемы. По категории трудности в альпинизме — это трасса 1Б.

— Подъем длится 3 4 часа, и встречаются участки, где по 15 20 метров нужно карабкаться по вертикальному откосу без какой-либо страховки. И при этом у вас на спине мешок со снаряжением, который весит примерно 15 кг. После 2 тысяч над уровнем моря начинается кислородное голодание, «горная болезнь», что тоже сложно, ведь не каждый бейсер — альпинист, — рассказывает Вячеслав.

Стоит учитывать и непредсказуемые погодные условия на вершине. Если экзит на трехтысячнике закрывает облачность, то прыгать опасно.

— И морально, и физически надо быть готовым, что возвращаться придется пешком. Зачастую ждут погоды до 3 4 часов дня, задержишься дольше — придется идти в темноте. А спускаться гораздо труднее, чем подниматься.

Если же с погодой повезло и прыжок состоялся, экстремала ждет еще одна проблема: нет ровной площадки для приземления. Ломаный рельеф, отсутствие полей, косогорье — в таких условиях найти место для посадки трудно даже опытным бейсерам.

Из-за ломаного рельефа воздух прогревается неравномерно, и за 50 100 метров до приземления можно столкнуться с турбулентностью — воздушный пузырь может подбросить бейсера вверх или сорвать вниз. По словам спортсменов, на такие порывы нужно реагировать моментально, иначе не обойтись без травм при приземлении.

— Надо помнить, что это серьезный горный массив. Кавказ есть Кавказ! И эмоции сильно отличаются от тех, что испытываешь в Европе, — говорит Русов. — С одной стороны Ингушетия, Осетия, напротив Грузия, за спиной Чечня, и ты находишься среди всего этого великолепия — непередаваемые ощущения! Невозможно передать, только почувствовать.

2. Мят-Лоам, Ингушетия

Вершина Мят-Лоам, или Столовая гора, считается легкодоступной благодаря проложенной на перевал дороге, но технически сложной для прыжков. От машины до экзита идти всего полчаса, но новичкам тут не место: слишком «короткий старт». С таким справятся только очень подготовленные бейсеры.

— После прыжка в узкое ущелье есть всего две секунды, чтобы перейти из вертикального положения в горизонтальное. Если не умеете это делать… не буду выбирать выражения, вы погибнете, — говорит Вячеслав Русов.

Высота Столовой горы — 3080 метров. Эта точка подходит тем, кто не любит долгие пешие прогулки. Но красоту открывающихся взору пейзажей легкий доступ к экзиту не отменяет. Мят-Лоам наряду с Цей-Лоамом стал местом проведения фестивалей бейсджамеров.

— Ранее Кавказ не считался популярным у спортсменов, летающих в вингсьюте (специальный летный костюм с перепонками между руками и ногами. — Ред.). Более пригодными и безопасными для такого рода занятий были Альпы и горы в Норвегии. Но с 2012 года в горной Ингушетии ежегодно проводится вингсьют фестиваль. Кавказ стал весьма привлекательным для экстремалов, — говорит опытный бейсджампер Алексей Дроздов из Москвы.

3. Метеген, Кабардино-Балкария

Спустя пару лет после открытия Ингушетии бейсеры добрались до красивых точек в Кабардино-Балкарии.

Метеген — высшая точка на Скалистом хребте Кавказа, ее высота — 3152 метра. Но прыжки чаще всего совершают не с самой вершины, а с площадки пониже — на высоте более 2 тысяч метров. Перепад высоты от экзита до приземления — около тысячи метров.

Подход к этому месту занимает порядка трех часов. Нижнюю часть пути по холмам можно преодолеть на внедорожнике, что сэкономит немного сил и времени, но дальше — только пешком. Большую часть маршрута занимает пологий склон с набором высоты, а затем начнется каменистый участок.

Скалы, по которым приходится карабкаться без альпинистского снаряжения, бейсеров не пугают. А вот хищники — вполне!

— Прошлой осенью, когда мы подошли на экзит, уже проверяли снаряжение и готовились к прыжку, я услышал, как сверху падают камни. Это было странно, потому что там, на практически отвесной стене, никого не должно было быть. Тем не менее кто-то там пробежал, отчего часть камушков спустилась вниз. Сначала мы не придали этому значения, но через пару минут кто-то закричал: «Медведь!» А мы еще не готовы прыгать, идти тоже некуда! К счастью, он испугался больше нас, кубарем скатился вниз и убежал. Молодой был, видимо. На следующий день мы там же громко передавали ему приветы! — рассказывает Владислав Щербаков из Ростова-на-Дону.

Прыгают с Метегена направо вдоль скалы и практически весь маршрут летят вдоль нее, чтобы приземлиться на поляну возле дороги, которая ведет в Верхнюю Балкарию.

Погодные условия здесь тоже сложные — чем выше точки прыжка, тем сильнее и чаще они меняются.

— Опытные бейсеры, конечно, прыгают в разную погоду, но новичкам нежелательно. Особенность этого места в том, что, когда ветер дует по долине, после прыжка ты закрыт от ветра грядой, по которой поднялся. Но как только эта гряда заканчивается, сразу попадаешь в открытое пространство и под ветер. Этот момент усложняет планирование прыжка и приземление, — делится Щербаков.

4. Ликоран, Кабардино-Балкария

Напротив Метегена есть еще одна привлекательная для бейсеров точка — гора Ликоран. Здесь тоже прыгают не с вершины, а с крутого склона, но, по словам бейсеров, Метеген и Ликоран сильно отличаются между собой. Экзит на Ликоране находится еще выше, пеший подход туда занимает более семи часов. Часть пути можно сократить на внедорожнике, но дороги нет, только грунт, так что все зависит от погоды.

— Есть там участок — Непальская тропа. Во время подхода к месту прыжка открывается очень красивый вид на Кавказский хребет, на заснеженные вершины, на Метеген, который находится напротив. Идешь, и у тебя постоянно перед глазами все эти красивые виды. Завораживает, — описывает путь к экзиту Владислав Щербаков.

Бейсеры любят разнообразие в полете: чтобы можно было менять направление, пролетать мимо живописных скал, деревьев, башен. Прыгая с Ликорана, они имеют возможность облететь вокруг горы, которая находится чуть пониже, или выбрать другой небесный маршрут — между скал — и приземлиться в ущелье возле дороги в Верхнюю Балкарию.

К сожалению, все ровные участки обжиты — сады и пастбища огорожены заборами, найти удобное для приземления место не так-то просто.

5. Кариу, Северная Осетия

Профессионалы бейсджампинга, конечно же, нашли подходящие для полетов горы и в Осетии. Первые прыжки в этом регионе совершались с горы Кариу (3439 м).

— Здесь один из самых высотных экзитов, с самой пока продолжительной линией полета. Место подходит только для опытных бейсеров, — рассказывает Алексей Дроздов.

По его словам, в регионе еще много мест с относительно удобным подходом и интересной линией полета.

— Совсем недавно экспромтом мы прыгнули с Тбау, с трудом подобрав безопасный экзит. Высота была более 2700 метров, и нужен уровень подготовки выше среднего, — продолжает Дроздов. — Есть еще одна сравнительно невысокая, но уже излюбленная бейсджамперами и альпинистами гора Араухох (2680 м). Она подходит по параметрам для бейсджамперов среднего уровня подготовки.

6. Алак, Дагестан

Самый молодой регион бейсджампинга — Дагестан. И с точки зрения логистики он оказался самым легким. Практически на все экзиты можно добраться на полноприводном автомобиле. А погода зачастую лучше, чем в остальных кавказских регионах. Дагестан находится ниже над уровнем моря, чем соседи по округу, потому облачность редко мешает прыжкам.

На горе Алак (2221 м) на сегодняшний день найдено три точки отделения. Первые две — у села Карата, откуда до экзита можно добраться на внедорожнике. Третий экзит находится рядом с селом Алак в Ботлихском районе Дагестана, а приземление оттуда происходит в селе Кванада. Все эти точки отделения подойдут для бейсеров со среднем уровнем подготовки.

Однако опытные экстремалы сходятся во мнении, что прыжки на Кавказе не подходят для начинающих. Им лучше отправляться в горы Италии и Норвегии, где прыгать и приземляться легче и безопаснее.