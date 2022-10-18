Как уехать из Петербурга: список вокзалов и автостанций

Жители Петербурга, а также гости Северной столицы могут покинуть город с помощью разных видов транспорта. В городе есть несколько железнодорожных вокзалов, и аэропорт, и автостанции, и морской порт. «ФедералПресс» рассказывает, какими транспортными средствами можно воспользоваться, чтобы уехать.
Вылететь можно из аэропорта Пулково. На сайте аэропорта уточняется, что до пассажирского терминала можно добраться на машине. Кроме того, можно вызвать такси. Между терминалом и Северной столицей также курсирует автобус № 39 и № 39Э.
Парковка работает круглосуточно. Пассажиры с ограниченными возможностями могут оставить автомобили бесплатно. Для того чтобы быстро забрать или высадить пассажиров, можно подъехать прямо к пассажирскому терминалу.
В Петербурге действуют пять железнодорожных вокзалов.
В Петербурге также есть автовокзалы, которые обслуживают пригородные, межгородские и международные направления. Центральный автовокзал Петербурга расположен на Обводном канале. Автобусы оттуда, судя по расписанию, ходят и в Ленобласть, и в другие регионы страны.
Кроме того, речь идет об автобусном вокзале «Северный» в Девяткино и автостанции «Парнас». Некоторые компании отправляют автобусы с Ладожского вокзала. Выбор вокзала будет зависеть от направления, которое выбирает путешественник.
Также в Петербурге есть морской пассажирский порт. Однако в настоящее время в расписании на сайте компании не указаны возможные направления для поездок и путешествий.