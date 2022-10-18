Как уехать из Петербурга: список вокзалов и автостанций

Жители Петербурга, а также гости Северной столицы могут покинуть город с помощью разных видов транспорта. В городе есть несколько железнодорожных вокзалов, и аэропорт, и автостанции, и морской порт. «ФедералПресс» рассказывает, какими транспортными средствами можно воспользоваться, чтобы уехать.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Как покинуть Петербург на самолете

Вылететь можно из аэропорта Пулково. На сайте аэропорта уточняется, что до пассажирского терминала можно добраться на машине. Кроме того, можно вызвать такси. Между терминалом и Северной столицей также курсирует автобус № 39 и № 39Э.

Парковка работает круглосуточно. Пассажиры с ограниченными возможностями могут оставить автомобили бесплатно. Для того чтобы быстро забрать или высадить пассажиров, можно подъехать прямо к пассажирскому терминалу.

Как уехать из города на поезде

В Петербурге действуют пять железнодорожных вокзалов.

Московский вокзал в Северной столице является одним из лидеров пассажирских перевозок в стране. Дополнительную информацию можно узнать на сайте вокзала.

Витебский вокзал. Это один из старейших вокзалов в РФ.

Ладожский вокзал был открыт к 300-летию Петербурга в мае 2003 года.

Финляндский вокзал был открыт 11 сентября 1870 года. В том числе, поезда оттуда ездят в пригородных направлениях: Ладожское Озеро, Белоостров, Выборг, Сосново, Каннельярви, Невская Дубровка, Сестрорецк и так далее.

Балтийский вокзал похож на Восточный вокзал в Париже.

Как выехать из города на автобусе

В Петербурге также есть автовокзалы, которые обслуживают пригородные, межгородские и международные направления. Центральный автовокзал Петербурга расположен на Обводном канале. Автобусы оттуда, судя по расписанию, ходят и в Ленобласть, и в другие регионы страны.

Кроме того, речь идет об автобусном вокзале «Северный» в Девяткино и автостанции «Парнас». Некоторые компании отправляют автобусы с Ладожского вокзала. Выбор вокзала будет зависеть от направления, которое выбирает путешественник.