Куда сходить путешественникам в Актау

Актау – это маленький портовый городок. Как говорят местные, на 260 тысяч человек (по официальным данным – около 200 тысяч). Он расположен на берегу Каспийского озера. Тут приятный морской воздух, красивая набережная, прекрасные кафе с местными блюдами. Чем заняться и куда сходить в этом месте – рассказывает «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Скальная тропа или горная дорога

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В самом центре Актау есть необычная скальная тропа. Она проходит между скалой и озером. Протяженность ее около 1,5 км. На всем пути есть множество отдельных площадок для того, чтобы постоять, полюбоваться закатом или волнами, сделать потрясающие снимки и просто поймать «дзен». Особое внимание тропе уделили в вечернее время. Как только солнце прячется за горизонт – на ней загораются разноцветные лампочки, которые превращают это место в мир магии и волшебства.

Море или озеро?

Несмотря на то, что прилегающий водоем – это Каспийское озеро, местные жители называют его морем. И не зря. Когда выходишь к его берегам – видишь эти огромные водяные просторы, которые пропадают за горизонтом. Язык не повернется назвать это чудо озером! По утрам можно увидеть, как каждые 5–8 метров вдоль берега сидят рыбаки и умиротворенно ловят местную белугу, горбушу и других рыб. Большую часть времени воздух дует теплый, поэтому прогулки оставят только приятные морские воспоминания.

Набережная Актау

Вдоль всего морского берега Актау протянулась светлая набережная, на которой расставлены скамейки, выходы к воде, пирсы и, конечно, знак «я люблю Актау». Отдельно выделена полоса для велосипедистов. Через каждые 5 метров стоят могучие пальмы, которые с первых секунд заставляют перенестись в какую-то тропическую страну. Однако растения эти искусственные. Причина вся в климате – настоящие пальмы не смогли бы выжить зимой в городе, поэтому был найден выход из положения в виде пластиковых растений. Но если об этом не знать – разницы вы не найдете.

Страусиная ферма – планета экзотических птиц

Недалеко от города, в 20 км, находится большая ферма, на которой живут страусы, курицы, перепелки, козлята, разные экзотические птицы. Это большой контактный зоопарк, где большие и маленькие посетители смогут покормить живность, погладить, увидеть малышей разных животных и птиц и хорошо провести время! Цена за вход: 1000 тенге за взрослого и 800 тенге за ребенка (в переводе на рубли – 130 рублей и 104 рубля соответственно). Не стоит забывать, что это ферма. Поэтому на ней продают и мясо разных птиц (особо чувствительным лучше проигнорировать эту информацию).

Бескрайняя красота пустынь

Конечно, самое яркое, интересное, необычное находится за городом. Там можно обнаружить и караваны верблюдов, и огромные скалы, и подземные мечети. Чтобы увидеть что-то прекрасное нужно просто взять автомобиль и поехать в пустыню. Даже не зная точного места – все равно легко найти что-то невероятно красивое. Однако экскурсоводы предупреждают, если поехали одни, то обязательно соблюдайте правила безопасности.

Что еще?

Также в Актау стоит взглянуть на маяк на крыше жилого дома, который расположен в центре города. Его можно посмотреть по пути к скальной тропе. Когда будете на страусиной ферме, можете спуститься вниз до озера Караколь – на нем обитают фламинго и зимуют лебеди. Но нужно соблюдать осторожность – место является государственным заказником.