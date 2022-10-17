Чем знаменит мистический Бесов Нос в Карелии

Есть в России места, где происходят разнообразные мистические вещи: где-то пропадают люди, где-то фиксируют разного рода аномалии. Одно из таких мест — Бесов Нос, мыс на восточном побережье Онежского озера. Чем он знаменит и почему пользуется дурной славой, читайте в материале «Рамблера».
Своим названием мыс обязан необычной вытянутой форме и одному из загадочных петроглифов, обнаруженных на скалах мыса в XIX веке. Необычный рисунок изображает беса с квадратной головой, человекоподобной фигурой и кривыми маленькими конечностями. А вытянутый мыс по форме напоминает нос. Так и получился Бесов Нос.
Сам мыс не слишком большой: его протяженность составляет 750 метров, а ширина в самой его узкой части всего около 100 метров. Но место всегда привлекает туристов природной красотой и мистическими легендами, о которых с удовольствием рассказывают местные жители.
Разумеется, основное, что привлекает внимание, это петроглифы. Ученые уверены, что этим наскальным рисункам более 5000 лет. Петроглифы Бесова Носа не имеют аналогов в мире и до сих пор их точное значение неизвестно. На скалах нанесено множество изображений, но базовыми являются лишь три: бесы, рыбы и ящерицы. Внимание ученых и путешественников особенно привлек в свое время вышеописанный бес с квадратной головой и высеченным изображением православного креста на его левой руке. Исследователи полагают, что крест нанесли на изображение в боле позднее время монахи Муромского монастыря, дабы обуздать зло, которое, по их мнению, этот бес может принести людям.
Удалось им это или нет, большой вопрос. О мысе Бесов Нос по сей день ходит дурная слава. Говорят, что некие аномальные силы влияют на приезжающих сюда людей, заставляя их возвращаться на мыс снова и снова. Кроме того, со многих туристов, побывавших на живописном мысе, начинают преследовать неприятности. Скептики уверены, что это просто совпадение, но мистически настроенные люди не склонны им верить.
По заверениям многих, кто побывал на этом загадочном мысе, здесь невероятно сильная энергетика, ощущается невероятный прилив сил. Кроме того, часто туристы отмечают, что на мысе Бесов Нос меняется ощущение времени.