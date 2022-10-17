Чем знаменит мистический Бесов Нос в Карелии

Есть в России места, где происходят разнообразные мистические вещи: где-то пропадают люди, где-то фиксируют разного рода аномалии. Одно из таких мест — Бесов Нос, мыс на восточном побережье Онежского озера. Чем он знаменит и почему пользуется дурной славой, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Wikipedia Wikipedia

Своим названием мыс обязан необычной вытянутой форме и одному из загадочных петроглифов, обнаруженных на скалах мыса в XIX веке. Необычный рисунок изображает беса с квадратной головой, человекоподобной фигурой и кривыми маленькими конечностями. А вытянутый мыс по форме напоминает нос. Так и получился Бесов Нос.

Видео дня

Сам мыс не слишком большой: его протяженность составляет 750 метров, а ширина в самой его узкой части всего около 100 метров. Но место всегда привлекает туристов природной красотой и мистическими легендами, о которых с удовольствием рассказывают местные жители.

Разумеется, основное, что привлекает внимание, это петроглифы. Ученые уверены, что этим наскальным рисункам более 5000 лет. Петроглифы Бесова Носа не имеют аналогов в мире и до сих пор их точное значение неизвестно. На скалах нанесено множество изображений, но базовыми являются лишь три: бесы, рыбы и ящерицы. Внимание ученых и путешественников особенно привлек в свое время вышеописанный бес с квадратной головой и высеченным изображением православного креста на его левой руке. Исследователи полагают, что крест нанесли на изображение в боле позднее время монахи Муромского монастыря, дабы обуздать зло, которое, по их мнению, этот бес может принести людям.

Удалось им это или нет, большой вопрос. О мысе Бесов Нос по сей день ходит дурная слава. Говорят, что некие аномальные силы влияют на приезжающих сюда людей, заставляя их возвращаться на мыс снова и снова. Кроме того, со многих туристов, побывавших на живописном мысе, начинают преследовать неприятности. Скептики уверены, что это просто совпадение, но мистически настроенные люди не склонны им верить.