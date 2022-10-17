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1 час назад

Где отдохнуть в ноябрьские праздники: 4 недорогих варианта

РИА "ФедералПресс"

Ноябрьские праздники не за горами, поэтому если хочется отдохнуть в красивых местах и по выгодной цене, то стоит выбирать направление уже сейчас. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал лучшие варианты.

Где отдохнуть в ноябрьские праздники: 4 недорогих варианта
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Если вы планируете поездку на школьные каникулы – выбор лучше сделать в ближайшие две недели», – отметил эксперт.

Выбор по стране достаточно широкий, так как билеты недорогие. Если выбирать не хочется, то можно воспользоваться популярными, но хорошими вариантами: черноморское побережье, Золотое кольцо, города Северо-Запада России.

Если хочется посмотреть экологический и промышленный маршрут, то можно обратить внимание на Екатеринбург и его окрестности.

Покупать поездки за рубеж не стоит, так как они сейчас достаточно дорогие, но вот если хочется отдохнуть в Новый год вне России, то стоит выбирать и покупать уже сейчас, передают «Известия».

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