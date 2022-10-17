Где отдохнуть в ноябрьские праздники: 4 недорогих варианта

Ноябрьские праздники не за горами, поэтому если хочется отдохнуть в красивых местах и по выгодной цене, то стоит выбирать направление уже сейчас. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал лучшие варианты.

«Если вы планируете поездку на школьные каникулы – выбор лучше сделать в ближайшие две недели», – отметил эксперт.

Выбор по стране достаточно широкий, так как билеты недорогие. Если выбирать не хочется, то можно воспользоваться популярными, но хорошими вариантами: черноморское побережье, Золотое кольцо, города Северо-Запада России.

Если хочется посмотреть экологический и промышленный маршрут, то можно обратить внимание на Екатеринбург и его окрестности.