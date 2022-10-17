Где отдохнуть в ноябрьские праздники: 4 недорогих варианта

Ноябрьские праздники не за горами, поэтому если хочется отдохнуть в красивых местах и по выгодной цене, то стоит выбирать направление уже сейчас. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал лучшие варианты.
«Если вы планируете поездку на школьные каникулы – выбор лучше сделать в ближайшие две недели», – отметил эксперт.
Выбор по стране достаточно широкий, так как билеты недорогие. Если выбирать не хочется, то можно воспользоваться популярными, но хорошими вариантами: черноморское побережье, Золотое кольцо, города Северо-Запада России.
Если хочется посмотреть экологический и промышленный маршрут, то можно обратить внимание на Екатеринбург и его окрестности.
Покупать поездки за рубеж не стоит, так как они сейчас достаточно дорогие, но вот если хочется отдохнуть в Новый год вне России, то стоит выбирать и покупать уже сейчас, передают «Известия».