Лучшие туры для зимнего отдыха с детьми: даты и стоимость

Туроператоры уже начинают предлагать туры на зимние каникулы: отправиться можно к Деду Морозу, Снегурочке, Бабаю и даже традиционному мордовскому Якшамо Ате.

«В Великий Устюг пойдут специальные туристические поезда «Зимние экспрессы». Программа из Москвы стартует с 23 декабря, из Петербурга – с 3 января», – говорят туроператоры.

Ценник на такую поездку составит 26 тысяч для москвичей на две ночи и 31 тысячу рублей для петербуржцев.

Можно отправиться в Карелию к Талли Укко, местному Деду Морозу. Обещают развлекательную программу, проживание, мастер-классы и посещение места силы. Тур на 4 дня обойдется в 23 тысячи рублей на человека.

Если хочется отправиться к Снегурочке, то стоит ехать в Кострому. Там детей и взрослых ждет сказочный терем, а стоимость тура меньше 12 тысяч рублей без учета дороги.

Если детей нет, но также хочется провести новогодние праздники вне дома, то можно поехать в гастрономический тур к Алеше Поповичу: обещают медовуху, сыры, ряпушку и варенье из городов Золотого кольца. Стоимость – около 16 тысяч рублей с человека.