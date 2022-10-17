Куда сходить туристам с детьми в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород стал столицей детского туризма России. В городе открывается все больше мест, в которых будет интересно туристам с детьми. Топ туристических точек – в подборке «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Нижегородский кремль

В Кремле очень много локаций, которые будут интересны именно детям. И мальчики, и девочки с удовольствием могут полазать и осмотреть технику военных лет, установленную вдоль стен Кремля. Обычно внимание детей привлекают танк Т-34-85, самоходная артиллерийская установка СУ-76, реактивный миномет «Катюша».

Также детям будет интересно подняться на колокольню и послушать живой колокольный звон со звонарем.

Канатная дорога

В Нижнем Новгороде установлена канатная дорога, которая соединяет город с Бором. Построена она прямо над рекой Волгой. Причем дети до 7 лет могут проехать бесплатно, с 7 до 11 лет (включительно) – за 50 рублей.

Зоопарк «Лимпопо»

Расположен в Московском районе столицы Приволжского федерального округа. На территории зоокомплекса обитает более 270 видов животных. Билеты для взрослых – 700 рублей. Для детей с 5 до 14 лет – 400 рублей.

Фабрика «Ариель»