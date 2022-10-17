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3 часа назад

Куда сходить туристам с детьми в Нижнем Новгороде

РИА "ФедералПресс"

Нижний Новгород стал столицей детского туризма России. В городе открывается все больше мест, в которых будет интересно туристам с детьми. Топ туристических точек – в подборке «ФедералПресс».

Куда сходить туристам с детьми в Нижнем Новгороде
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Нижегородский кремль

В Кремле очень много локаций, которые будут интересны именно детям. И мальчики, и девочки с удовольствием могут полазать и осмотреть технику военных лет, установленную вдоль стен Кремля. Обычно внимание детей привлекают танк Т-34-85, самоходная артиллерийская установка СУ-76, реактивный миномет «Катюша».

Также детям будет интересно подняться на колокольню и послушать живой колокольный звон со звонарем.

Канатная дорога

В Нижнем Новгороде установлена канатная дорога, которая соединяет город с Бором. Построена она прямо над рекой Волгой. Причем дети до 7 лет могут проехать бесплатно, с 7 до 11 лет (включительно) – за 50 рублей.

Зоопарк «Лимпопо»

Расположен в Московском районе столицы Приволжского федерального округа. На территории зоокомплекса обитает более 270 видов животных. Билеты для взрослых – 700 рублей. Для детей с 5 до 14 лет – 400 рублей.

Фабрика «Ариель»

Это фабрика стеклянных елочных украшений. На ее площадке вручную производят новогодние игрушки из стекла. Стеклодувы выдувают шары и фигурки из стеклянных трубок, а художники потом их расписывают. Также здесь проводят экскурсии. Цена билета – 1 000 рублей с человека. Нужна предварительная запись. Есть возможность поучаствовать в мастер-классе по росписи игрушки и забрать сувенир домой.

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