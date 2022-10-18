Названы лучшие места для отдыха на ноябрьские праздники в РФ

«Поэтому, возможно, выгоднее будет подождать и поездки за рубеж пока не покупать. Это не касается Нового года и Рождества — лучшие гостиницы на эти праздники будут забронированы сильно заранее, не стоит медлить с бронированием», — дал совет вице-президент союза.