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59 минут назад

Программу туристического кешбэка хотят переориентировать на малообеспеченных

Deita.ru

Условия программы туристического кешбэка хотят переориентировать для малообеспеченных путешественников, используя для расчёта компенсаций критерии нуждаемости, сообщает ИА DEITA.RU.

Программу туристического кешбэка хотят переориентировать на малообеспеченных
Фото: Deita.ruDeita.ru

Как стало известно «Ведомостям», сейчас в правительстве обсуждают возможность такой корректировки условий программы. Кроме этого, в следующую волну программы предполагается увеличить максимальный размер компенсации на каждого участника. Сейчас он составляет 20%, для путешествующих по Дальнему Востоку – 40%. Решать вопрос с выделением средств на программу Ростуризм будет уже в следующем году, потому что на 2023-2024 годы расходы на неё только сократили, и в проекте федерального бюджета на 2023–2025 гг., внесенном в Госдуму 28 сентября, не предусмотрено средств на программу в следующие три года.

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Что касается вышеупомянутых критериев нуждаемости, то это будут те же самые критерии, которые используются при назначении социальных выплат семьям с детьми: учёт всех совокупных семейных доходов, имущества, наличие у семьи автомобиля и банковских вкладов.

Рискнём предположить, что такой инициативе очень не рад камчатский министр природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков, критиковавший прилетающую на полуостров «нищебродствующую саранчу» - «бюджетных» туристов, приобретающих самые дешёвые туры. Своё недовольство он объяснял тем, что такие туристы не приносят никакой пользы местной экономике, так как цены на Камчатке очень высокие, и гости региона, приезжающие без внушительных накоплений, ничего лишнего позволить себе не могут. Но антропогенную нагрузку на природу создают такую же, как и туристы, которые могут позволить себе в качестве сувениров покупать красную икру килограммами и заказывать вертолётные экскурсии.

Заявление вызвало общественный резонанс, Кумарькова покритиковали глава Ростуризма Зарина Догузова и камчатский губернатор Владимир Солодов, но министр отделался только выговором. Вероятно, не настолько уж с министром и не согласны. Более того, сами местные жители туристическим амбициям главы региона не рады: проблем у края много, и недостаточная развитость туризма не кажется им самой насущной, пока есть, например, удалённые труднодоступные населённые пункты, а у этих населённых пунктов есть проблемы с медициной, транспортом, да практически со всем.

Отдых в России,Зарина Догузова,Владимир Солодов,Ростуризм,Госдума,
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