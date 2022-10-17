Программу туристического кешбэка хотят переориентировать на малообеспеченных

Условия программы туристического кешбэка хотят переориентировать для малообеспеченных путешественников, используя для расчёта компенсаций критерии нуждаемости, сообщает ИА DEITA.RU.

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Как стало известно «Ведомостям», сейчас в правительстве обсуждают возможность такой корректировки условий программы. Кроме этого, в следующую волну программы предполагается увеличить максимальный размер компенсации на каждого участника. Сейчас он составляет 20%, для путешествующих по Дальнему Востоку – 40%. Решать вопрос с выделением средств на программу Ростуризм будет уже в следующем году, потому что на 2023-2024 годы расходы на неё только сократили, и в проекте федерального бюджета на 2023–2025 гг., внесенном в Госдуму 28 сентября, не предусмотрено средств на программу в следующие три года.

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Что касается вышеупомянутых критериев нуждаемости, то это будут те же самые критерии, которые используются при назначении социальных выплат семьям с детьми: учёт всех совокупных семейных доходов, имущества, наличие у семьи автомобиля и банковских вкладов.

Рискнём предположить, что такой инициативе очень не рад камчатский министр природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков, критиковавший прилетающую на полуостров «нищебродствующую саранчу» - «бюджетных» туристов, приобретающих самые дешёвые туры. Своё недовольство он объяснял тем, что такие туристы не приносят никакой пользы местной экономике, так как цены на Камчатке очень высокие, и гости региона, приезжающие без внушительных накоплений, ничего лишнего позволить себе не могут. Но антропогенную нагрузку на природу создают такую же, как и туристы, которые могут позволить себе в качестве сувениров покупать красную икру килограммами и заказывать вертолётные экскурсии.