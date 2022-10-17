Группа энтузиастов создала уникальный пеший маршрут

Группа спортсменов и туристов в Нижегородской области создала благоустроенный и маркированный маршрут, соединив самые живописные места, расположенные вдоль реки Оки. Так всего в нескольких часах езды от Москвы появилось новое место притяжения, которое по своему рельефу отлично подходит и любителям горных походов, и ценителям памятников русской истории, и бегунам-трейлраннерам. Руководитель проекта Павел Шестаков рассказал «Ленте.ру», как появление «Окской тропы» изменило жизнь местных жителей и почему он и его соратники готовы заниматься маршрутом бесплатно.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Лента.ру»: Как возник этот маршрут?

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Шестаков: Ока всегда соединяла Москву и Нижний Новгород. Веками это был важный торговый путь, который шел по воде. Вдоль реки, соответственно, появлялись города, монастыри, а между ними — дороги и тропы.

Наш маршрут соединил множество существовавших прежде троп, в том числе уже заброшенных, чего прежде не было.

Зачем вам было это нужно?

Одно время я был профессиональным спортсменом, выступал за сборную по спортивному ориентированию. Сейчас возглавляю Нижегородскую областную федерацию спортивного ориентирования. Занимаюсь и другими активностями, их развитием в нашем регионе, в том числе трейлраннингом.

А что касается тропы, то я там много раз ходил и бегал. Мне это место очень нравилось всегда, так как я живу неподалеку. Идея создать единый маршрут появилась у нас с друзьями в 2017 году, ее реализация началась в 2018-м и активно продолжалась в следующие два года.

Много работы было?

Да, вывозили горы мусора, делали расчистку, маркировку, обустраивали площадки для отдыха. Сначала все это делалось на волонтерской основе, потом использовали средства из фонда президентских грантов. Сейчас мы периодически проверяем состояние маршрута и делаем какие-то работы по мере необходимости. В остальное время рассчитываем на чистоплотность и ответственность туристов.

Кроме того, очевидно, вы как-то популяризировали маршрут, завлекали сюда людей?

Проводились целенаправленные мероприятия по знакомству представителей туристических объединений Нижегородской области с этим маршрутом, а еще мы организовали фестиваль трейлраннинга «Окская тропа», который стал ежегодными.

Расскажите о самом маршруте. Каков он по рельефу? Берег Оки там крутой?

Трасса первого нашего забега была рассчитана на подготовленных спортсменов и получилась достаточно трудной, с большим количеством подъемов и спусков. Потом мы ее изменили, сделали более беговой, доступной тем, кто только знакомится с миром трейлраннинга. Хотя несколько горок осталось, и финиш у нас тоже в гору.

Подойдет для тех, кто хочет потренироваться перед поездкой на Кавказ или Урал?

Конечно. Многие турклубы, в особенности детские, проводят походы по нашему маршруту перед тем, как ехать в какие-то более рельефные и удаленные от центральных регионов страны локации.

Какие достопримечательности вам важно было связать при планировании и разработке «Окской тропы»?

Возьмем за пример музей-усадьбу Приклонских-Рукавишниковых XVIII века. Это архитектурный памятник федерального значения, находящийся в селе Подвязье, — одна из самых крупных и старинных усадеб на территории Нижегородской области. Это очень интересное место, куда до сих пор нет дороги с твердым покрытием, поэтому туда удобнее всего попасть по нашему маршруту.

А вообще исторических достопримечательностей у нас на маршруте много: Абабковский монастырь, Троицкий собор в Горбатове, Дудин монастырь.

Наш проект уже внес определенный вклад в популяризацию этих мест и развитие расположенных рядом поселков, которые стали ориентироваться на возникший турпоток.

Каким образом?

Мы помогли развиться нескольким местным инициативам. К примеру, проекту «Сельпо» — группа жителей взялась восстанавливать сельскую ярмарку в традиционном стиле.

Появляются и новые объекты для размещения туристов, люди вкладывают в это деньги и время. Конечно, это не только благодаря нашему маршруту — интересные исторические места существуют там уже давно, и они сами по себе притягивают внимание.

Есть ли у вас примерное понимание того, сколько людей ходит по вашему маршруту?

Конечно, у нас нет возможности сделать какую-то аналитику, но мы видим там большое число туристических групп — взрослых и детских, которых там прежде не было.

Появились фирмы, которые проводят там же конные туры. Они говорят, что это один из самых популярных маршрутов. Кроме того, растет число отзывов и отчетов, которые туристы присылают нам в соцсетях и по почте после путешествия по тропе. И растет число участников наших трейловых фестивалей.

Сколько их?

Последние два года приезжают от полутора до двух тысяч человек. Точной цифры не назову. Участников забегов не так много: 500-600 человек, но они приезжают с семьями. Мы стараемся занять всех разными активностями, в том числе маленьких детей.

Города, которые находятся вблизи «Окской тропы», — в них что-то изменилось с появлением маршрута?

На мой взгляд, в плане развития туризма — изменилось. Горы, река, старинные монастыри — «Окская тропа» привлекает не только нижегородцев, на которых изначально был рассчитан проект, но и москвичей, жителей Подмосковья и других регионов.

Мы хотели сделать доступную точку входа в туризм на природе, расположенную недалеко от города-миллионника, соответствующую всем современным требованиям — с позиции маркировки, наличия GPS-трека, опубликованной на сайте карты с указанием достопримечательностей и разнообразных мест для отдыха. Мы этой цели, надеюсь, достигли.

Наверняка не всем местным жителям понравилась ваша тропа? На трейлах всегда есть те, кто снимает разметку на трассах просто из вредности.

Да, первое время такое происходило, но массового противодействия не было. Только отдельные какие-то случаи, когда что-то портили или, действительно, снимали разметку.

Важно, что жители окрестных сел увидели, что они тоже могут пользоваться тропой и благоустроенными кемпингами, где, к примеру, стоят столы со скамейками.

Есть ли у вашего маршрута правильное направление? Как вы посоветуете по нему идти?

Можно ходить в обе стороны, но удобнее доехать из Нижнего Новгорода до Павлово на автобусе и идти по тропе обратно в сторону Нижнего Новгорода. Так проще и логичнее с точки зрения дальнейшей эвакуации с маршрута. Некоторые группы проходят только определенные небольшие участки.

Конечно, ведь общая протяженность весьма внушительная — 86 километров.

Да, маршрут удобен для многодневного похода. Многие любят в Горбатове выходить на тропу и устраивают поход одного дня.

А какие самые популярные точки на тропе?

Горбатов и усадьба Приклонских-Рукавишниковых.

Территория, по которой проложен маршрут, не заповедная?

Там удобно ходить в походы — нет каких-то жестких ограничений. Если не хочется в палатках жить, можно найти подходящую гостиницу или базу отдыха.

Будете масштабировать этот проект?

Мы полученный опыт не держим в себе, стараемся о нем рассказывать на разных площадках, популяризируем. Проект стал победителем федерального конкурса «Мастера гостеприимства».

Периодически кто-то звонит, чтобы посоветоваться. Выступали недавно на форуме, где познакомились с ребятами, создающими проект «Волга-трейл» с маршрутом вдоль Волги. Мы с ними пообщались и готовы дальше консультировать.

Денег проект не приносит?