Что делать в Кабардино-Балкарии: видео

Кабардино-Балкария — один из самых красивых регионов России. В республике находится самая высокая точка Европы — гора Эльбрус, куда приезжают альпинисты со всего мира. Ее высота — 5 642 метров над уровнем моря.

Помимо этого, в Кабардино-Балкарии много живописных мест, которые стоит посетить туристам. Это Голубые озера, Чегемские водопады, термальные источники Джилы-Су и многие другие.

Смотрите видео блогера @vladslav_, чтобы узнать подробнее, что стоит обязательно посетить, если вы оказались в Кабардино-Балкарии.