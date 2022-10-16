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2 часа назад

Что делать в Кабардино-Балкарии: видео

Мира Маркина

Кабардино-Балкария — один из самых красивых регионов России. В республике находится самая высокая точка Европы — гора Эльбрус, куда приезжают альпинисты со всего мира. Ее высота — 5 642 метров над уровнем моря.

Помимо этого, в Кабардино-Балкарии много живописных мест, которые стоит посетить туристам. Это Голубые озера, Чегемские водопады, термальные источники Джилы-Су и многие другие.

Смотрите видео блогера @vladslav_, чтобы узнать подробнее, что стоит обязательно посетить, если вы оказались в Кабардино-Балкарии.

Ранее мы показывали ролик о том, где находится самый необычный замок в России.

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