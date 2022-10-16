Названы лучшие направления для отдыха в ноябрьские праздники

В начале ноября россиян ждет еще один дополнительный выходной, а трех дней уже достаточно для мини-путешествия. В короткой поездке важен недолгий перелет, недорогие билеты, не очень противная погода и возможности для культурного досуга. Рассказываем, куда можно прокатиться.

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Казань

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"Третья столица" России в любой сезон считается привлекательным направлением для путешествий. Даже ноябрь, когда здесь уже прохладно, не исключение. Центр города славится своей старинной архитектурой: белокаменный Казанский кремль, "падающая" сторожевая башня Сююмбике, Дворец земледельцев, а также местный Арбат – улица Баумана. Достопримечательность, заслуживающая отдельного внимания, – это местная гастрономия. Татарстан по праву гордится эчпочмаками (треугольные пирожки с мясом), губадией (татарский праздничный пирог) и, разумеется, чак-чаком, которому в Казани посвящен целый музей.

Погода: в ноябре в Казани туманно и пасмурно, температура воздуха днем – около 0 °C, но солнечные дни тоже бывают.

Как добраться: лететь до Казани из Москвы – 1,5 часа, билет на ноябрьские праздники обойдется в среднем от 5 000 рублей (туда и обратно). Также можно доехать поездом: с Казанского вокзала, около 12 часов в пути и от 1 500 рублей в одну сторону.

Карелия

В Карелии в ноябре не сезон, так что здесь понравится интровертам и прочим путешественникам, которые не жалуют толпы народа. В это время года здесь идеально слушать тишину на берегах Онежского и Ладожского озер, гулять по горному парку "Рускеала" и фотографировать со всех сторон незамерзающий водопад Кивач, не волнуясь, что кто-то лишний попадет в кадр.

В городе Сортавала, неподалеку от "Рускеалы", на берегу Ладожского озера можно посмотреть на финскую архитектуру. Дети оценят вотчину карельского Деда Мороза в Петрозаводске, которая открыта круглый год. Уставшие взрослые – бальнеологический курорт Марциальные Воды, который построил здесь еще Петр I.

Погода: в Карелии в ноябре уже начинается зима – пасмурно, прохладно и мокро. Однако северная природа в такую погоду выглядит особенно впечатляюще. Днем – около 0...1 °C, снега пока нет, но и ярких осенних красок – уже тоже.

Как добраться: самолетом до Петрозаводска, время в пути – 1,5 часа, стоимость билетов – в среднем от 7 500 рублей (туда и обратно). Можно также доехать поездом, в дороге придется провести около 10 часов (есть ночные поезда), стоимость билета – от 1 700 рублей в одну сторону.

Кавказские Минеральные Воды

Межсезонье – идеальное время, чтобы провести несколько дней в санатории и восстановить свой организм. В Кавказских Минеральных Водах множество источников, вокруг которых построены санатории на разный бюджет. Минералку там можно пить, принимать ванны. Неподалеку от курорта добывают лечебную грязь, которая тоже широко используется в оздоровительных процедурах.

Курортный отдых можно совместить с прогулками по достопримечательностям: здесь множество парков (в Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске и не только), на склонах горы Машук – озера, пещеры и место дуэли Михаила Лермонтова, где он погиб в 1841 году. Обязательный пункт программы, который не получится миновать при всем желании, – знаменитые кавказские пироги и дегустация местных вин.

Погода: в ноябре здесь вполне приятная для прогулок погода, около 7 °C – днем и немало солнечных дней.

Как добраться: самолетом до Минеральных Вод, дорога займет около 3,5 часа, стоимость билета – в среднем от 10 000 рублей (туда и обратно).

Мурманск

В Мурманск обычно тянет любителей северной экзотики и мощных ледоколов. Для всех остальных туристов – это обычно перевалочный пункт по пути в Териберку, где можно увидеть не только кладбище кораблей, но и северное сияние. Из других развлечений – в меру хтонические северные пейзажи, пляж "Яйца динозавров" с огромными круглыми камнями, прогулки на катере к китам, дельфинам и нерпам. Также здесь можно продегустировать оленину, медвежатину, морских ежей и другие местные деликатесы.

Погода: в Мурманске в ноябре уже практически зима. Но благодаря теплому течению Гольфстрим здесь гораздо менее холодно, чем на Крайнем Севере: днем – около 2... 5 °C, ночью – до 7... 10 °C. В городе ощутимо комфортнее, чем на берегу океана, так что, если поедете в Териберку, стоит запастись хорошо защищающей от ветра одеждой.