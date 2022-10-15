5 российских городов с «характером» для туризма

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ назвали пять российских малых городов с «характером» для познавательного туризма. Один из них расположен в нашем регионе.

Фото: Калуга 24 Калуга 24

В пятерку лидеров вошли Чекалин, Пошехонье, Венев, Боровск и Вязьма.

В малых городах открывается большая история, и Боровск – один из городов Калужской области, в котором гости смогут увидеть много удивительных мест и узнать их историю.

Именно этот город был местом ссылки староверов – протопопа Аввакума, боярыни Морозовой, которая погибла здесь вместе с сестрой.

«Свято-Пафнутьев Боровский мужской монастырь, главная местная достопримечательность, основан в XV веке, а его храмы расписывал сам Дионисий»,– рассказали эксперты информагентству «РИА Новости».