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1 час назад

5 российских городов с «характером» для туризма

Калуга 24

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ назвали пять российских малых городов с «характером» для познавательного туризма. Один из них расположен в нашем регионе.

5 российских городов с «характером» для туризма
Фото: Калуга 24Калуга 24

В пятерку лидеров вошли Чекалин, Пошехонье, Венев, Боровск и Вязьма.

В малых городах открывается большая история, и Боровск – один из городов Калужской области, в котором гости смогут увидеть много удивительных мест и узнать их историю.

Именно этот город был местом ссылки староверов – протопопа Аввакума, боярыни Морозовой, которая погибла здесь вместе с сестрой.

«Свято-Пафнутьев Боровский мужской монастырь, главная местная достопримечательность, основан в XV веке, а его храмы расписывал сам Дионисий»,– рассказали эксперты информагентству «РИА Новости».

Не забыли упомянуть и о музее-квартире Константина Циолковского, в которой можно ознакомиться с жизнью и научными трудами Циолковского как основоположника теоретической космонавтики.

Отдых в России,Константин Циолковский,ВШЭ,
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