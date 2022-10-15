Почти в три раза увеличилась популярность метеоров из Петербурга в Кронштадт

Метеоры «Петергоф Экспресс» (входят в группу компаний «Астра Марин») в нынешнем навигационном сезоне перевезли между Санкт-Петербургом и Кронштадтом в 2,8 раза больше пассажиров, чем годом ранее.

Фото: DailyBuff DailyBuff

Помимо рейсов из Санкт-Петербурга, впервые в этом году скоростные теплоходы прибывали в Кронштадт из Петергофа. Всего за прошедший сезон метеоры «Петергоф Экспресс» совершили более 320 рейсов на линиях, связывающих остров с Петербургом и Петергофом.

Видео дня

Поездками в Кронштадт на метеорах в нынешнем году воспользовалось более 22 000 человек, из них треть посетили остров с отправлением из Петергофа.

Еще одной новинкой завершающегося сезона стали рейсы в Кронштадт в составе мультимодальных маршрутов РЖД, где можно приобрести билеты одновременно на поезд ближнего или дальнего следования и метеор. Таким предложением активно пользовались гости из Москвы.

– Рост интереса к путешествиям в Кронштадт на метеорах мы отметили уже в прошлом году, поэтому в нынешнем сезоне увеличили число рейсов на линии – в пиковые периоды теплоходы отправлялись на остров минимум четыре раза в день. Также высокую популярность набрал наш новый маршрут из Петергофа в Кронштадт. Он удобен для тех, кто хочет посетить сразу две туристические дестинации, и не тратить на новую поездку дополнительный день, – отмечает генеральный директор ГК «Астра Марин» Андрей Кузнецов. – Высокий результат этого года еще раз доказывает, что при путешествии в Кронштадт метеор заметно выигрывает по сравнению с общественным или личным транспортом. Пассажиры выбирают скоростные теплоходы из-за экономии времени на поездку, отсутствия пробок, комфорта на борту и впечатлений от пейзажа за окном. Итоги прошедшего сезона позволяют нам планировать увеличение количества рейсов в Кронштадт в следующем году.В 2022 году увеличилось число пассажиров, кто приобретал билеты на метеоры из Петербурга в Кронштадт с дополнительной экскурсией по острову и посещением Морского собора. По сравнению с прошлым годом рост составил 47%.

Дополнительная информация

Группа компаний «Астра Марин» – первый оператор водных экскурсий в Санкт-Петербурге, кто начал развивать круизы и водные маршруты на регулярной основе по расписанию. Ведет свою деятельность в городе с 1994 года.

Основные направления развития группы: Перевозка пассажиров водным транспортом – почти 200 регулярных отправлений в день (экскурсионные и музыкально-развлекательные рейсы, обслуживание корпоративных клиентов, организация мероприятий на теплоходах, в том числе, с участием первых лиц государства);Судостроение и судоремонт – модернизация, обновление, проектирование и строительство новых судов;

Ресторанный сервис и event-услуги. В 2021 году «Астра Марин» стала участником первого проекта РЖД по организации регулярных мультимодальных перевозок на остров Валаам из города Сортавала. В 2022 году группа в рамках трехстороннего соглашения с Санкт-Петербургом и РЖД реализует проект мультимодальных перевозок, соединяющий с помощью скоростных метеоров поезда дальнего следования и пригородные поезда с островом Кронштадт.