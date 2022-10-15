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3 часа назад

Туроператор: туристы хотят отдыхать поближе к дому

TourDom

Туроператоры по России отмечают, что многие клиенты стали чаще проводить отпуск в отелях своего региона. «Тенденция локального отдыха сохраняется с лета. Туристы из Москвы чаще бронируют отели в Подмосковье, из Тюмени – едут на местные горячие источники», – сообщил корреспонденту TourDom.ru замдиректора туроператора АЛЕАН Дмитрий Попов. «Сейчас такие времена, когда не очень хочется далеко уезжать от дома», – согласна руководитель сочинского туроператора «Аэлита» Александра Сердюченко.

Туроператор: туристы хотят отдыхать поближе к дому
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Этот тренд наблюдают и представители отелей Крыма. «У нас на полуострове актуальны туры выходного дня. Бронируют в основном местные. Среди них есть и корпоративные клиенты, – говорит представитель отеля “Пальмира Палас” Анна Лукашова. – Замыкают список гости из Краснодарского края». Программу на январские каникулы в гостинице пока не анонсировали, но можно предположить, что и в новогодней публике будут преобладать южане.

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Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова поделилась мнением: «Развивается внутрирегиональный туризм. Уже второй год растет доля местных отдыхающих, а в межсезонье и новогодние праздники их доля доходит до 60–70%».

Подобные процессы видят и в Анапе. «Уже не первый год среди гостей наших отелей большое количество жителей Краснодарского края, и новогодний период – не исключение», – отмечает руководитель отдела продаж курорта Miracleon Анастасия Глебова.

А вот в Сочи картина может отличаться в зависимости от конкретной гостиницы. «Мы в таком регионе, что у нас крайне мало местного потока. К нам едет Москва, – говорит представитель отеля “Имеретинский” Лариса Зацепилина. – И хотя в основном туристы бронируют на небольшую глубину, на Новый год треть номеров уже распродана». Другую точку зрения высказывает Александра Сердюченко: «Сочинцы всегда отдыхали у себя. Только летом не на берегу, а в горах. А зимой, наоборот, у моря».

Многие отели, откликаясь на возросший интерес, проводят для южан специальные акции. В «Пальмира Палас», например, жители Крыма, Севастополя и областей Южного федерального округа могут оплатить размещение в любом из номеров со скидкой в 20%. В гостинице «Крымский Бриз» воспользоваться предложением «Я – южанин» до 9 января могут не только жители Крыма и Краснодарского края, но и Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, а также Адыгеи и Калмыкии. Скидка на проживание – 20%, на услуги спа – 10.

Отдых в России,Анна Лукашова,Анастасия Глебова,Дмитрий Попов,
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