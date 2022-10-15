Что россияне делают в автокемпингах на Кавказе: видео

Для многих россиян отдых — это не только "все включено", шезлонг и шведский стол, но и что-то поинтереснее. Кто-то выбирает комфортный и недорогой отдых — автокемпинги.

Для таких путешествий особенно популярен Северный Кавказ. Осень в регионе традиционно теплая, а горы, водопады и ущелья сделают путешествие не только увлекательным, но и очень красивым.

Первый автокемпинг с видом на горную речку появился в Кабардино-Балкарии. Смотрите видео о том, как путешествовать на своем автомобиле по живописным уголкам России.