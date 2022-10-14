Чудеса Пермского края — горы, пещеры, тайга и зеленые человечки

Россия необъятна. Осмотрев виртуально треть страны (два самых больших субъекта Российской Федерации — Якутия и Красноярский край — вместе занимают 32% ее площади), переходим к объектам меньшего размера — но не менее интересным. Перед нами — Пермский край, между Европой и Азией.

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

Территория края расположена между восточной окраиной Русской равнины и западным склоном Уральских гор и составляет 160 237 км². Интересно, что почти весь Пермский край находится в европейской части — и только 0,2% принадлежит азиатской.

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Историко-геологическая справка

Пермский край сыграл значительную роль в мировой геологии и палеонтологии. Название местности дало наименование геологическому периоду, находящемуся между карбоновым и триасовым, — пермскому. Пермь началась 300 и закончилась 250 млн лет назад. Кстати, это единственный период в геохронологической шкале, имеющий непосредственное отношение к России. Он был выделен и назван шотландским геологом Родериком Мерчисоном после исследований, проведенных в Пермской губернии в 1841 году.

Парк пермского периода

Давным-давно, более 500 млн лет назад, вместо Уральских гор был Уральский океан. Затем протоконтиненты в очередной (и не последний, по мнению геологов) раз, сошлись, образовав Пангею — сверхконтинент, включавший в себя почти всю сушу. В результате геосинклинальной складчатости образовались горы, в том числе и Уральские.

На узкой полосе суши между западными склонами Уральских гор и теплым морем, плескавшимся на территории современного Поволжья, в пермский период развилась бурная жизнь. В это время территория современного Пермского края находилась в тропической зоне, ниже 30-го градуса северной широты, то есть южнее нынешнего Каира.

Климат был соответствующий. Представителей живности и растительности пермского периода, окаменелые останки которых находят в самых разных уголках Земли, палеонтологи называют очёрскими фауной и флорой. Название было дано по месту первого крупного обнаружения в 1950 году останков существ пермского периода около деревни Ежово в окрестностях города Очёр Пермского края.

Было открыто целое кладбище древних звероящеров, скелеты многих из которых теперь украшают экспозиции музеев палеонтологии во всем мире, в том числе и Музей пермских древностей в столице края — в Перми. А один доисторический ящер, найденный в районе Очёра, даже назван по имени города — очерия.

Конечно, такого доисторического симпатягу, как на фото выше, сегодня вы не встретите в реках и озерах Пермского края. Он вместе с почти 90% прочих видов тогдашних живых существ не пережил еще одного события, название которого связано с этой территорией, — великого пермско-триасового вымирания. Которое, по мнению ученых, произошло из-за Сибирского суперплюма — масштабного изливания лавы, которая заполнила практически всю территорию Западной Сибири от Норильска до Байкала. Об этой катастрофе мы уже немного рассказывали, когда говорили о плато Путорана

Однако вы легко можете найти окаменелости — ископаемые остатки древних организмов, в Очёре они попадаются даже в черте города. А если не найдете, не беда: в местном краеведческом музее их собрано немало. А еще можно посетить Парк пермского периода, где собраны мастерски сделанные скульптуры из металла, точно реконструирующие облик древних обитателей Ежовского геологического разреза.

Вообще, в крае немало мест, где палеонтологи чувствуют себя счастливыми. Например, геологический памятник природы — уникальный разрез Чекарда на реке Сылва.

В Очёрском краеведческом музее, помимо ископаемых останков древних животных, есть и экспонаты более близкой истории. Пермский край — вотчина русских промышленников Строгановых, которые «оказали важную службу и помощь к сохранению городов княжества Пермского». Будучи крупнейшими землевладельцами на Урале, они занимались солеварением, рудными промыслами, освоением Сибири.

Канал Копань

В окрестностях Очёра можно посмотреть грустный памятник человеческому труду и «ошибкам трудным» — канал Копань, или Прокопь. В связи с войной с Наполеоном оружейные и железообрабатывающие заводы получили указание укрупнить объемы производства. Был разработан проект увеличения количества воды в пруду очёрского завода.

Для этого решили прокопать канал, соединяющий реки Чепцу и Очёр. На работы были отряжены крепостные крестьяне четырех окрестных волостей, которые вручную вынули более 400 000 м³ грунта, выкопав канал 1,5 км длиной, шириной от 6 до 100 м и глубиной от 5 до 40 м. Расчеты не оправдались — на дне канала протекает жалкий ручеек. Зато сейчас вдоль Копани устроены места для отдыха туристов.

Активный отдых и туризм

Как и описанные ранее туристические маршруты в Якутии и Красноярском крае, Пермский край интересен в первую очередь своей природой: на 71% он покрыт таежными лесами. С запада рельеф края равнинный, с восточной стороны — Уральские горы.

Урал — старые горы, одни из древнейших на Земле. Со времени своего образования (от 600 до 350 млн лет назад) они уже успели порядком поизноситься — по меркам альпинистов, высоких вершин здесь нет. Самая высокая точка Пермского края — Тулымский Камень (1496 м). Но для тех, кто предпочитает активный отдых разглядыванию пыльных окаменелостей и прочих древностей, в Пермском крае тоже есть куда залезть и что посмотреть.

Колпаки

В Горнозаводском районе Пермского края находится популярное у туристов место — гора Колпаки. Высота ее не слишком большая, всего 615 м, поэтому восхождение на нее доступно даже начинающим.

Самое интересное — ряд останцов на вершине, напоминающий костяные пластины на спине крепкого задним умом стегозавра. В зимнее время останцы покрывает слой снега в виде колпаков — отсюда и название. На каменных выходах останцов устроена смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид — сосновый лес на склонах, стоящий обособленно от прочих останец Чёртов палец, хребет Басеги вдали.

Каменный город

В 200 км от Перми находится геоморфологический памятник природы — Каменный город. Это южная часть Рудянского хребта, представляет собой группу песчаниковых останцов с глубокими (до 12-15 м) узкими проходами, напоминающими улочки загадочного города. Легенда говорит о том, что в незапамятные времена это был действительно красивейший город, который колдун превратил в камни вместе со всеми жителями в качестве платы за излечение от слепоты дочери правителя.

По предположениям геологов, причудливые формы скал, «улицы» и «арки» образовались в русле реки, протекавшей здесь миллионы лет назад. Некоторые камни напоминают черепаху, тюленя, птицу и других существ, поэтому и имеют собственные названия. Посмотрите на это удивительное творение природы с высоты.

Гора Полюд

Гора Полюд издали, например от города Чердынь, похожа формой на гранитное основание Медного всадника. Гора находится в Красновишерском районе и является частью Полюдова кряжа.

По легенде, великаны Полюд и Ветлан поспорили из-за одной девушки, Вишеры. Ну и, как среди богатырей принято, начали из-за девицы биться: кидали друг в дружку огромные камни — много накидали! Боги, не сумев вразумить молодцев, превратили их в горы, а предмет раздора — в реку. С тех пор стоят друг напротив друга Полюд и Ветлан (скальное обнажение высотой около 263 м), а между ними течет река Вишера. Зимой скалы на вершине Полюда напоминают декорации к фильму «Игра престолов»: так и кажется, что сейчас вдали покажутся полчища белых ходоков.

Кунгурская и другие пещеры

Не меньше, чем гор, скал и камней, в Пермском крае пещер: известно и исследовано 720. Самых интересных и популярных — несколько.

Дыроватые Ребра — комплекс из 5 отдельных пещер.Ординская пещера — заполненная водой и любимая спелеодайверами всего мира.Чудесница, по праву считающаяся одной из красивейших на Урале, — на входе регулярно собирается очередь из желающих приобщиться.Дивья — самая длинная на Урале. Ее длина более 10 км, а вход похож на кроличью нору — около 1 м в диаметре.

Для посещения обыкновенных туристов (не спелеологов) оборудована Кунгурская ледяная пещера. Это одна из крупнейших карстовых пещер в Евразии — и седьмая в мире. Вот ее основные характеристики:

58 гротов;70 подземных озер;5700 м протяженности, из которых 1500 оборудованы для туристов (мостками, подсветкой, поясняющими табличками).

Непознанное и необъяснимое

Истина где-то рядом. Возможно, она находится в Пермском крае, потому что это не только родина звероящеров и больших эффектных камней, но и центр российской уфологии. Между деревнями Молёбка и Каменка в Кишертском районе Пермского края постоянно происходят какие-то паранормальные явления типа возникновения светящихся фигур, непонятных звуков, парадоксов времени и заряда батареек, телекинеза и телепатии… Да тут все время шныряют инопланетяне на своих летающих тарелках! Местные жители и исследователи необъяснимого посчитали так: «Поскольку наш район — единственный в мире, где они [инопланетяне] совершают регулярные полеты, принято решение поставить памятник их пилотам».

Это место названо Молёбской аномальной зоной, Пермским треугольником, М-зоной или М-треугольником. Здесь любители зеленых человечков и неопознанных летающих объектов уже более трех десятков лет собираются на международные конференции, проводят фестиваль «Быль и небыль Молёбского треугольника» и фестиваль космической музыки, конкурс «Круги на земле» и другие тематические мероприятия.