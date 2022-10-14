За здоровьем — в Петербург

Город не только готов обеспечить гостей приятными впечатлениями, но и гарантирует им высокое качество медицины. Желающие поправить здоровье это понимают: по результатам первого полугодия 2022 года с медицинскими целями в городе на Неве побывало на 20 процентов больше туристов, чем за аналогичный период предыдущего года. И речь не только о россиянах: за период с января по сентябрь 2022 года в Петербурге оздоровительные и медицинские услуги получили более 68,5 тысячи иностранцев, которые принесли в экономику города свыше 334 миллио­нов рублей.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Почему они выбирают Северную столицу?

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«Город может предоставить весь спектр медицинских и оздоровительных услуг, — считает председатель Комитета по развитию туризма Санкт­-Петербурга Сергей Корнеев. — Это возможно благодаря высокому уровню лечения в клиниках и медицинских учреждениях разных направлений, а также наличию одного из самых крупных в северных широтах санаторно­курортного оздоровительного кластера, в который входят около 40 санаториев различной специализации».

Широкие возможности Петербурга как центра медицинского туризма мирового уровня складываются сразу из нескольких факторов.

Во­-первых, это современные медицинские учреждения с высококвалифицированными кадрами, оснащенные по последнему слову техники. Передовые протоколы лечения, большой опыт специалистов и оборудование экспертного класса позволяют петербургским врачам творить чудеса.

Кроме того, в городе большой выбор специализированных санаториев с разнообразными программами лечения и оздоровления. А вдобавок к ним — прогулки по морскому побережью, целебный воздух и возможность увлекательно провести досуг.

Третий, но не менее важный аспект — городская программа развития перспективного направления туризма и специализированное Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма. Именно это агентство способствует тому, что даже в такой сложной сфере туристу доступна услуга «под ключ»: речь идет о комплексном сервисе, когда гость получает не только необходимую ему операцию или оздоровление, но и перелет, трансфер и комфортное размещение. И культурную программу в качестве дополнения, которую Петербург может предложить в любых желаемых гостем вариациях. Агентство медицинского туризма — первая и единственная в стране организация такого профиля, которая как раз и призвана объединить передовые высококачественные медицинские и оздоровительные услуги с высоким уровнем дополнительного сервиса по принципу «единого окна».В Санкт-Петербурге создан один из самых крупных в северных широтах санаторно-курортный оздоровительный кластер, в который входят около 40 санаториев различной специализации.

За какой помощью едут в Россию?

По данным Экспертно­аналитического центра Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ ­(РАНХиГС), 44 процента иностранцев, прибывших в нашу страну с целью лечения, выбирают стоматологию. Популярны у гостей и такие направления медицины, как гинекология и урология (на них приходится 25 процентов спроса), пластическая хирургия (10 процентов) и офтальмология (8 процентов). И во всех этих направлениях Петербург находится в числе лидеров: врачи городских клиник и медицинских центров способны выполнять операции любого уровня сложности как в этих, так и в иных областях. А в санаториях Курортного района гостям готовы предложить различные программы оздоровления и восстановления — от кратковременного отдыха на выходных до комплексных реабилитационных программ после инсульта или инфаркта, тяжелой травмы или ковида. Есть и специализированные курсы, например для беременных и детей, а также ориентированные на устранение лишнего веса или повышение иммунитета.