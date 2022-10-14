Как неприметное озеро превратилось в одно из самых красивых и популярных мест России

В России, кроме знаменитых Ладоги и Байкала, существует немало удивительных озер. Так, в Хакасии есть соленое озеро Тус, воды которого так же целебны, как воды Мертвого моря. На границе Чечни и Дагестана — озеро Казеной-Ам, которое зимой поет под тонкой коркой льда. А в водах Сейдозера на Кольском полуострове скрываются исполинские сооружения Гипербореи. В последние годы список уникальных озер России пополнился еще одним географическим объектом — озером Лотосовое в Волгоградской области, на котором вдруг начали цвести экзотические цветы. Как неприметное озерцо превратилось в одно из самых красивых мест России — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Первый раз попали сюда, хотя проезжали в пяти минутах несколько лет подряд. Очень красивое, завораживающее зрелище! Можно бесконечно любоваться цветами и тем, как скатывается вода с их огромных листьев...»

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«Впечатлило буйство огромных лотосов! В прошлом году приехали всей семьей, много слышали, но не знали, какой это шедевр!»

«Красивое место, но из-за людской халатности может исчезнуть. Все берега и цветы, произрастающие в зоне досягаемости, повреждены! Люди, разве нельзя быть аккуратнее?»

Так отзываются россияне об озере Лотосовое, которое появилось несколько лет назад в Волгоградской области и быстро стало местной достопримечательностью. Каждый год тысячи туристов приезжают сюда, чтобы полюбоваться необычными для этого края цветами и сделать на память красивые снимки.

О драгоценный лотос!

Лотос — многолетнее водное растение высотой около метра с округлыми, как будто покрытыми воском листьями и крупными — 25-30 сантиметров в диаметре — цветами, желтыми у лотоса американского и розовыми у орехоносного. Родина лотоса — Северная Африка и Южная Азия, где много неглубоких водоемов с медленно текущей водой, притененных от солнца раскидистыми кронами деревьев.

По некоторым данным, лотос живет до тысячи лет, возрождаясь после длительных состояний покоя и разрастаясь так же стремительно, как крапива или борщевик.

Самые знаменитые плантации этих цветов в мире соперничают друг с другом живописностью, а не размерами. Так, площадь озера Нонг Хан в Таиланде составляет более 12,5 тысячи гектаров, а озеро Баучанг во Вьетнаме — около 70 гектаров.

С давних времен многие народы считали лотос священным. Например, древние египтяне верили, что из цветка лотоса родился бог солнца Ра, в Индии — что из цветущих лотосовых вод вышла богиня красоты и счастья Лакшми. В буддизме до сих пор лотос считается символом чистоты: рождается в мутной болотной воде, но вырастает благоухающим и чистым. Так и существа, рожденные в одном из миров сансары, но искренне следующие учению Будды, смогут со временем очистится и избавиться от печалей. Неслучайно изображение лотоса помещено на флаг Республики Калмыкия и герб Монголии, а самая знаменитая буддийская мантра начинается со слов «Ом мани падре хум», что означает «О драгоценный лотос».

Россия — страна лотосов

В России озера, поросшие лотосами, тоже не редкость. Одна из самых обширных плантаций — 5 тысяч гектаров — находится в дельте Волги и принадлежит Астраханскому государственному заповеднику. Лотосы здесь вырастают почти до двух метром, диаметр цветков превышает 30 сантиметров. На полуострове Тамань лотосы начали разводить специально еще в конце 1930-х годов, но прижились растения только со второй попытки, в середине 1960-х.

Самые древние лотосы произрастают в нашей стране на Дальнем Востоке, в нижнем течении Амура, в бассейнах рек Уссури, Буреи, Тунгуски и Зеи, а также в озерах Приханкайской равнины и на острове Путятин.

Считается, что эти лотосы реликтовые, то есть росли на этих территориях еще до начала ледникового периода, когда климат был более теплым и влажным.

Но самым большим сюрпризом стало появление лотосов в Волгоградской области с ее бесснежной холодной зимой и жарким сухим летом. Они неожиданно расцвели в 2008 году на озере в природном парке Волго-Ахтубинской поймы. Озеро маленькое, всего 1500 гектаров, находится в двух шагах от асфальтовой дороги, соединяющей два поселка — Красный Буксир и Лебяжья Поляна, и представляет собой небольшую заводь у ерика Гнилая, которая питается несколькими ключами. Еще недавно место было безымянным, теперь же все поисковые системы обозначают его как озеро Лотосовое в 25 километрах от Волгограда.

«Лотос орехоносный — чужеродное растение для наших мест, — говорит Ольга Вишневская, специалист отдела природопользования парка «Волго-Ахтубинская пойма». — Есть версия, что семена занесли перелетные птицы, но это маловероятно. Скорее всего, они интродуцированы, то есть специально посеяны человеком. Строго говоря, вмешиваться в природу парка — незаконно, это могут делать только специалисты в научных целях, но мы рады, что лотосы у нас появились».

Мечта здешних невест

Кто именно посеял семена лотоса — неизвестно. У местных жителей две версии. По одной — растения посадил мужчина, жена которого страдала от аллергии на все цветы, кроме лотосов: это был его подарок любимой женщине. По другой — еще в начале нулевых супруги из Волгограда, будучи в Астрахани в гостях у родственников, набрали целую строительную рукавицу семян и бросили их в озеро. Спустя семь лет водоем зацвел розовыми цветами.

Сегодня лотосы окаймляют все берега. Цвести начинают в середине июля, заканчивают в середине сентября. В этот период озеро действительно выглядит фантастически. Оно все покрыто крупными розовыми цветами, покачивающимися на воде. Бутоны в каплях росы раскрываются ранним утром и до середины дня поворачивают за солнцем свои лепестки. Весь конец лета над озером стоит нежный аромат.

Поначалу об озере знали в основном местные жители. Но с 2015 года, когда начал активно развиваться Instagram, о нем стало известно всей стране. Полюбоваться волгоградскими лотосами потянулись туристы из разных уголков России. Сотрудники парка «Волго-Ахтубинская пойма» и туроператоры в Волгограде начали предлагать организованные и частные экскурсии. «Обычно я привожу сюда туристов на час, — говорит экскурсовод Максим Хобня. — Рассказываю о том, что это за растения, какие мифы и легенды с ними связаны. А потом посетители гуляют вокруг озера, фотографируются, снимают видео».

Особенно популярны лотосы у молодоженов. Сделать фото в день свадьбы на фоне цветущих лотосов — мечта каждой здешней невесты.

Местные жители времени не теряют

Доступ к озеру свободный, но поскольку водоем территориально относится к Волго-Ахтубинской пойме, сотрудники парка за ним следят и стараются по возможности благоустроить. Еще в самом начале у озера были поставлены информационные щиты, на которых рассказывалось о лотосах — что это за растения и какие мифы и легенды с ним связаны в культуре разных народов. Спустя несколько лет построили две беседки, чтобы туристы могли отдохнуть. А в прошлом году тропинка вокруг озера была вымощена спилами деревьев, а к воде был устроен спуск со ступеньками и перилами.

Местные жители тоже времени не теряют. Очевидцы рассказывают, что в сезон цветения лотосов всем желающим предлагают заплыть на моторной лодке в самую гущу цветов. А еще прошлым летом на берегу озера появился небольшой стихийный рынок фруктов, ягод и овощей.

«Гостей много, вот предприимчивые дачники и продают абрикосы, виноград, малину, кукурузу, — рассказывает Максим. — Виноград в начале осени был по 50 рублей за килограмм, кукуруза — по 60 рублей».

«В азиатских странах лотосы употребляют в пищу. Например, шинкуют и жарят коробочки семян, из корней готовят суп или тушат в соевом соусе. Но я ни разу не наблюдал, чтобы у нас кто-то собирал лотосы для еды», — добавляет Максим Хобня, экскурсовод.

Правда, у популярности есть и обратная сторона. В отзывах туристы часто отмечают, что территория вокруг озера вытоптана, кругом мусор, а сами лотосы, насколько до них можно дотянутся с берега, поломаны и оборваны.

«Срывать лотосы запрещено, растение занесено в Красную книгу, — замечает Ольга Вишневская. — К тому же это цветы очень нежные, даже если поставить их в воду — они завянут за пару дней».

Как пример бережного отношения к растению Ольга вспоминает такую историю. «Однажды, когда я вела экскурсию, на озеро приехала группа буддистов. Видимо, у них был какой-то праздник. Они так бережно и с такой любовью отнеслись к цветам! Долго сидели на берегу, молчали, любовались. Потом завязали разноцветные ленточки на перилах — может быть, загадали желание? Это было очень приятно видеть».

Что же касается мусора, то и эту проблему сотрудники «Поймы» решают, устраивая субботники вместе с волонтерами. В следующем году администрация парка планирует поставить на берегу несколько мусорных контейнеров.

Белокрылый орлан и имперский орел

Впрочем, парк Волго-Ахтубинской поймы хорош не только экзотическими цветами. «Рядом с озером лотосов, за дамбой, есть еще одно озерцо, в нем растут кувшинки, — рассказывает Максим. — Оно зацветает чуть позже, но я всегда привожу туда гостей. В одном озере — лотосы, в другом — кувшинки, это очень красиво».

А еще в парке работает реабилитационный центр диких птиц.

«В этом центре наши специалисты собирают птиц, которые пострадали, лечат их, а потом отпускают в природу, — поясняет Ольга Вишневская. — Тех же, кого полностью восстановить нельзя, оставляют в центре. Сейчас у нас постоянно живут филины, белокрылый орлан, орел имперский солнечный, недавно появился ястреб».

Также в пойме есть экологическая тропа. Посетители проходят по всем ключевым достопримечательностям парка и завершают прогулку чаепитием — такой небольшой релакс.