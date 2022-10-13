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2 часа назад

В Свердловской области рассматривают возможность введения туристического сбора

Inc-News

При этом ввести курортный сбор в регионе намерены не раньше конца 2023 года.

В Свердловской области рассматривают возможность введения турсбора
Фото: Inc-NewsInc-News

Еще один российский регион может ввести туристический сбор. Над этим вопросом задумались власти Свердловской области, сообщила глава департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова.

"Некоторые регионы в последние годы ведут курортный сбор. Например, Краснодарский и Алтайский края. Полученные средства направляются на поддержку туристической инфраструктуры. Из Госдумы поступало предложение ввести аналогичный сбор в других регионах, также испытывающих высокую туристическую нагрузку", - прокомментировала она.

Туканова уточнила, что такой сбор должен быть минимальным. Его размер будет зависеть от локации, но не должен превышать 25-30 рублей. Вместе с тем введение туристического сбора нужно тщательно обсудить со всеми заинтересованными сторонами. По ее словам, в Свердловской области он может быть введен не раньше конца 2023 года.

Уральский регион в последние годы пользуется все большей популярностью у российских туристов. Так, в январе-сентябре в Свердловской области побывали более полутора миллиона путешественников. Чаще всего туда приезжают жители соседних регионов, но также много туристов из Москвы, Подмосковья и Петербурга.

Отдых в России,Госдума,
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