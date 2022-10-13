В Свердловской области рассматривают возможность введения турсбора

При этом ввести курортный сбор в регионе намерены не раньше конца 2023 года.

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Еще один российский регион может ввести туристический сбор. Над этим вопросом задумались власти Свердловской области, сообщила глава департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова.

"Некоторые регионы в последние годы ведут курортный сбор. Например, Краснодарский и Алтайский края. Полученные средства направляются на поддержку туристической инфраструктуры. Из Госдумы поступало предложение ввести аналогичный сбор в других регионах, также испытывающих высокую туристическую нагрузку", - прокомментировала она.

Туканова уточнила, что такой сбор должен быть минимальным. Его размер будет зависеть от локации, но не должен превышать 25-30 рублей. Вместе с тем введение туристического сбора нужно тщательно обсудить со всеми заинтересованными сторонами. По ее словам, в Свердловской области он может быть введен не раньше конца 2023 года.