Куда ехать по России лечиться

Юг России известен своими здравницами, и большинство из них действительно могут проводить лечебные процедуры на должном уровне. Однако существуют санатории, которые специализируются на лечении определенных болезней благодаря ресурсам, которые есть в этом регионе. О том, в каких городах лечат от различных болезней — в материале “Рамблера”.

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Кавказские Минеральные воды: лечение суставов

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Проблемы с суставами не устраняют, но облегчают во многих санаториях Кавказских Минеральных вод. Этот курорт — кладезь для тех, кто хочет поправить свое здоровье. Если у вас есть болезни суставов, выбирайте санатории, которые предлагают лечебную грязь, радоновые ванны и находятся рядом с сероводородными источниками.

Наиболее популярными курортами здесь считаются Кисловодск, Ессентуки и Железноводск.

Калининградская область: лечение органов дыхания

Калининград — не самый очевидный выбор среди тех, кто ищет здравницы. Однако именно здесь расположены санатории с самыми необычными методами лечения. Одним из таких является лечение янтарем и его производными. Не секрет, что именно этим камнем богат регион. Считается, что нахождение в янтарной комнате способствует лечению органов дыхания и снимает стресс.

Кроме того, большинство санаториев расположены на побережье Балтийского моря или в лесном массиве, что дает дополнительный плюс тем, кто приезжает лечить дыхательную систему. Выбирайте санатории, которые расположены подальше от Калининграда, чтобы полноценно отдохнуть на природе.

Сочи и Мацеста: лечение кожи и сердечно-сосудистой системы

Санатории Сочи получили свою известность еще во времена СССР. В Мацесте была расположена одна из известных дач Иосифа Сталина. Предполагается, что именно это место было выбрано им из-за целебных свойств воды. В санаториях Мацесты и Сочи проводят лечение сероводородной водой. Считается, что она помогает в лечении кожных заболеваний, а также заживлении ран и рубцов. Также сюда приезжают люди для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, например, гипертонии и аритмии.