Куда ехать по России лечиться

Юг России известен своими здравницами, и большинство из них действительно могут проводить лечебные процедуры на должном уровне. Однако существуют санатории, которые специализируются на лечении определенных болезней благодаря ресурсам, которые есть в этом регионе. О том, в каких городах лечат от различных болезней — в материале “Рамблера”.
Проблемы с суставами не устраняют, но облегчают во многих санаториях Кавказских Минеральных вод. Этот курорт — кладезь для тех, кто хочет поправить свое здоровье. Если у вас есть болезни суставов, выбирайте санатории, которые предлагают лечебную грязь, радоновые ванны и находятся рядом с сероводородными источниками.
Наиболее популярными курортами здесь считаются Кисловодск, Ессентуки и Железноводск.
Калининград — не самый очевидный выбор среди тех, кто ищет здравницы. Однако именно здесь расположены санатории с самыми необычными методами лечения. Одним из таких является лечение янтарем и его производными. Не секрет, что именно этим камнем богат регион. Считается, что нахождение в янтарной комнате способствует лечению органов дыхания и снимает стресс.
Кроме того, большинство санаториев расположены на побережье Балтийского моря или в лесном массиве, что дает дополнительный плюс тем, кто приезжает лечить дыхательную систему. Выбирайте санатории, которые расположены подальше от Калининграда, чтобы полноценно отдохнуть на природе.
Санатории Сочи получили свою известность еще во времена СССР. В Мацесте была расположена одна из известных дач Иосифа Сталина. Предполагается, что именно это место было выбрано им из-за целебных свойств воды. В санаториях Мацесты и Сочи проводят лечение сероводородной водой. Считается, что она помогает в лечении кожных заболеваний, а также заживлении ран и рубцов. Также сюда приезжают люди для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, например, гипертонии и аритмии.
Лучше всего сосредоточиться на санаториях именно в Мацесте, но также можно рассмотреть район Сочи и Адлера. Если вы хотите более бюджетное лечение, то выбирайте здравницы, которые расположены в горах, а не на побережье.