Названы топ-5 городов для путешествий на автобусе

Пассажиры столичного автовокзала Центральный назвали топ-5 городов для путешествий на автобусе. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

«Московскими автовокзалами пользуется каждый четвертый житель столицы — это показал наш последний соцопрос. Самый популярный — автовокзал "Центральный" у метро "Щелковская"», — говорится в сообщении.

В топ-5 городов для путешествий вошли: Рязань, Санкт-Петербург, Тула, Владимир и Ярославль.

На столичных автовокзалах есть удобные залы ожидания, комнаты матери и ребенка, кафе, автоматы с перекусами и напитками, а также камеры хранения, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».