«Мы до вас сможем доехать?»: блеск и нищета приморского туризма

Власти хотят превратить Дальний Восток России в популярное туристическое направление и на последнем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пообещали построить в регионе 12 различных курортов. Но если окинуть критическим взглядом приморскую инфраструктуру, сразу понимаешь, что эти перспективы – очень далекие.

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До пандемии коронавируса туризм в Приморье держался исключительно на азиатских путешественниках да паре сотен хабаровских и амурских «диких» туристов, загодя планировавших места часто на необустроенных базах отдыха. По известным причинам сейчас все изменилось.

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«Спрос на отдых в этом году был высоким. Летом приходилось даже многим гостям отказывать – не было мест. Более того, около 40% – это туристы, приехавшие из средней полосы России: Урал, Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Керчь», – комментирует Ирина Петрова, хозяйка базы отдыха «Шато Красный кот».

Однако базы отдыха были востребованы лишь по причине отсутствия выбора: хороших мало, а плохие никому не нужны. И то, что приморские отпускники называют еще более-менее приемлемыми условиями, западно-российским туристам кажется разновидностью экстремального отдыха. Почему за 20 лет мало что поменялось? Охоту на вложения отбивает убитая инфраструктура.

«Интересно получается: мы живем в XXI веке, планируем строить курорты и трансформировать Приморье в туристический кластер, в то время как в одном из самых привлекательных для туристов районе края отсутствуют элементарные условия – дороги и электричество. Словно мы отгорожены от остального мира и переместились на пару веков в прошлое», – удивляется Светлана Максимова, директор базы отдыха «Утес».

Владельцы баз отдыха признаются, что первый вопрос у туристов, интересующихся возможностью отдохнуть в Приморье, всегда один: «Мы до вас сможем доехать?»

«О разбитой нашей дороге уже слагают страшные легенды даже в отдаленных от Приморья регионах. Это неудивительно. Чтобы добраться до наших гостевых домиков, понадобится как минимум танк, – сетует Светлана Новикова, ИП «Новикова» (Хасанский район). – Но вот с горем пополам доехали люди до Андреевки, а тут – ни одного тротуара, ни единой цивилизованной дорожки, ни уличного освещения. Да что говорить, если в Андреевке медицинскую помощь в случае чего никто не окажет – даже фельдшерского пункта нет. А «скорая помощь» приедет, когда помрешь, – одна машина на весь район. Тем, у кого нет собственного авто, чтобы отвезти человека в Славянку, в больницу, медики так и говорят открытым текстом: «Хотите жить – приезжайте сами!» Кому охота тащиться к нам по таким дорогам!»

Этим летом, в разгар сезона, трассу Раздольное – Хасан «добили» окончательно. Несмотря на смену подрядчика, ситуация не меняется. Видимо, чтобы продолжить дорожные работы следующим летом, когда туристы вновь попытаются добраться до турбаз. «Поневоле вспоминаешь песню «Чтоб всякий оккупант на подступах застрял». Но туристы не оккупанты. Это долгожданные гости, которым мы стараемся создать все условия комфортного отдыха», – отмечает Ирина Петрова.

Печально известная трасса Раздольное – Хасан: фотография сверху – как было в самый разгар туристического сезона; нижнее фото: так этот же участок дороги выглядит сейчас.

Необходимо привести в порядок дороги не только федерального назначения, но и в населенных пунктах Хасанского района, где вдоль моря расположено большое количество баз отдыха.

Светлана Максимова: «И речь даже не идет о дорогостоящем асфальтировании: хотя бы засыпать ямы гравием и раз в две недели проходить грейдером. Так как наша база принадлежит ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд, в нее много сил и средств вкладывает профсоюз железнодорожников. Поэтому рядом расположенный участок мы приводим в порядок самостоятельно – вызываем транспорт, отсыпаем и ровняем подъездную дорогу. Но невозможно же отремонтировать за свой счет весь путь до базы отдыха!»

Приморский туризм бегает по замкнутому кругу. Клиенты приезжают злые и уставшие, проведя несколько часов на разбитой дороге. И тут, когда, казалось бы, имеют возможность отдыхать на берегу моря в базе отдыха, сидят сутками без света.

Ирина Петрова: «Лично мы переходили в такие периоды отключений на автономные генераторы, которые, конечно, спасали работу кафе и бассейна, но их мощностей не хватает на весь номерной фонд. Оснащать генераторами всю территорию базы отдыха при наличии договора с ДЭК, которому мы платим за электро­энергию, как минимум странно, как максимум – дорого».

Еще одна проблема – мусор. «Для вывоза мусора существуют региональные операторы. В первый же год работы мы заключили соответствующий договор, установили контейнеры и по договору каждую среду ожидали вывоз мусора со своей территории. Как бы не так. За три года работы у нас мусор вывозили всего два раза. Нам, как и другим ответственным владельцам баз отдыха, приходится за свои средства нанимать машины и вывозить мусор в установленные для этого места», – рассказывает хозяйка «Шато Красный кот».

Светлана Новикова: «Море – грязное, в него выливаются фекалии буквально с ближайших «курортов» – так владельцы экономят на чистке септиков. Лес – сплошная свалка, туда все кому не лень свозят мусор. Потому что так проще – никто же не контролирует».

Людмила Ларина, директор базы отдыха «Афродита»: «Выделять деньги на благоустройство пляжной зоны местные и краевые власти не хотят. Многие обыватели полагают, что это – обязанность владельцев баз отдыха. Нет. Мы благоустраиваем свои территории, организуем условия для проживания и комфортного отдыха на своей базе. При этом нередко, попадая за периметр базы отдыха, расположенной на берегу моря, гости видят пляж в плачевном состоянии. Нет ни мест для переодевания, ни скамеек, ни «зонтиков от солнца», ни медицинского пункта. Это муниципальные пляжи, и их благоустройство – в компетенции власти. А пока нас только «обещаниями» кормят, притом что небольших средств будет стоить обустроить пляжные зоны хотя бы «как в советские годы» – чтобы и территория была освещена, и лежаки, и все остальное, необходимое для отдыха человека. Гости задают нам вопросы по этому поводу, а что нам ответить? Охотники за металлом все срезали, а взамен ничего нет!»

Представители турбизнеса уверены, что невозможно построить туризм в целом крае, если за много лет не смогли сделать что-то в одном месте.