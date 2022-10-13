«Роза Хутор» предлагает «Полет на Стреле»

Летний сезон продлится на «Розе Хутор» до 6 ноября включительно. До этого времени продолжат работать основные канатные дороги, пешие маршруты в горах, аттракционы и развлечения.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

С 7 по 30 ноября на регулярную профилактику перед зимним сезоном отправятся канатные дороги «Олимпия», «Заповедный Лес», «Кавказский Экспресс», «Волчья Скала» и «Эдельвейс», а также аттракцион родельбан. В этот же период гостям курорта будет предложен специальный тариф «Полет на Стреле». Он включает в себя не только посещение интерактивного этнопарка «Моя Россия» и Музея археологии, но и позволяет прокатиться на канатной дороге «Стрела», которая запускается только в межсезонье и является одной из самых длинных в Европе (протяженность более 3,8 км). Этот подъемник доставит с высоты 560 м в Роза Долине на отметку 1600 м, где будет расположена главная событийная площадка – Горный парк «Стрела».

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Здесь гости «Розы Хутор» смогут сделать красочные фото на фоне впечатляющих горных ландшафтов и «мачты желаний» с разноцветными флажками, пройтись по мифическим каменным лабиринтам, ударить в «гонг для управления погодой», пожелав скорейшего приближения снежной зимы. В парке также будет расположена выставка горной техники. Гости курорта увидят, например, ратрак, который готовит трассы и делает знаменитый «вельвет», мобильную и стационарную снежные пушки, обеспечивающие достаточное количество снега при минусовой температуре, и другую специальную технику.

В период межсезонья курорт впервые планирует разыграть среди гостей, приобретших прогулочный билет «Полет на Стреле», специальный приз – летний сезонный билет на канатные дороги. Для участия в конкурсе необходимо после прогулки в Горном парке обратиться в сувенирный магазин «Роза Хутор» (площадь Мзымта, рядом с Инфорцентром), оставить там в лототроне прогулочный билет со своими контактными данными, предварительно обменяв его на подарочную открытку с видом курорта (подробные условия конкурса опубликованы на сайте www.rosakhutor.com). Подведение итогов розыгрыша пройдет 14, 21 ноября и 1 декабря в официальном телеграм-канале «Роза Хутор».