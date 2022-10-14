Названы лучшие парки Московской области

В Министерстве благоустройства Подмосковья назвали лучшие парки прошлого и текущего годов. Всего на территории региона расположено 183 парковых зоны.

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Власти области уделяют повышенное внимание благоустройству парков, чтобы у жителей всех подмосковных городов было комфортное место для прогулок и отдыха.

Сообщается, что в одних муниципалитетах создают абсолютно новые парки, в других — благоустраивают и реконструируют старые.

В топ лучших парков региона вошли «Река времени» в Лобне, городские парки Звенигорода и Пушкино, парк усадьбы А.Н. Крафта в Королеве, парк им. В. Талалихина в Подольске, парк Победы в Наро-Фоминске, «Эко-берег» в Химках, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее были названы самые живописные природные территории в Ленобласти. Среди них Дудергофские высоты, парк Монрепо, Линдуловская роща, передает издание «Невские новости».