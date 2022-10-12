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1 час назад

Некоторые отели Подмосковья ограничили бронирование номеров на новогодние праздники

TourDom

В подмосковных гостиницах готовятся к предстоящей встрече Нового года, однако далеко не везде потенциальные гости могут ознакомиться с ценами. Причина в том, что некоторые гостиницы отключили возможность онлайн-бронирования на своих сайтах на период новогодних праздников и еще не выложили прайсы.

Отели ограничили бронирование номеров на новогодние праздники
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Как убедился корреспондент TourDom.ru, в одной из гостиниц в системе закрыт почти весь январь. При этом по факту места есть – представитель отеля объяснил, что сейчас формируется программа с датами заезда и выезда, которые можно будет выбрать.

В отелях, которые уже определились с ценами, туристы могут оплатить проживание только на определенное количество ночей. Например, в комплексе «Русские сезоны» на сайте нельзя забронировать номера с 1 по 8 января, но можно купить 5 ночей с заездом 3 января. Бюджетный вариант с питанием «все включено» в номере «стандарт+» стоит 141 тыс. руб. на двоих. Самые дорогие предложения на эти даты недоступны.

В «Истра Holiday» забронировать номер с 1 по 8 января тоже невозможно. На сайте есть предложение на 7 ночей с заселением 2 января. Самый бюджетный номер стоит от 113 тыс. руб. на двоих. За коттедж люкс, который вмещает до 8 человек, нужно заплатить 397 тыс. руб.

На самом деле продажа фиксированных заездов – это распространенная практика на Новый год. Тем самым отели сводят к минимуму количество непроданных номеров и оптимизируют расходы. Однако, как сообщили TourDom.ru в одной из туроператорских компаний, нетипично то, что цен на новогодние праздники до сих пор нет. Причины в гостиницах не объясняют. Можно только предполагать, что их сотрудники заняты мониторингом спроса и предложения и пытаются определиться с тарифами. «Там, где есть, цены выросли, разброс роста от 10 до 25% к прошлому году», – сообщил наш собеседник.

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